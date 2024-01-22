Невероятный медовик с манным кремом: как повторить вкус детства
Сегодня предлагаем вашему вниманию невероятный рецепт любимого с детства торта. Речь идет о медовике с манным кремом. Это очень вкусный десерт и нежный десерт, который к тому же легок в приготовлении.
Рецептом этого замечательного торта в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Кстати, медовик с манным кремом может быть не только вкусным десертом, но и невероятным украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты для медового теста
- Мед – 150 гр
- Сахар – 80 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Сода – 5 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 400 гр
Ингредиенты для манного крема
- Молоко – 650 мл
- Сахар – 150 гр
- Яйца – 3 шт
- Манная крупа – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Ванильный сахар – по вкусу
- Сметана 25-30% – 300 гр
Способ приготовления
1. Мед, сахар и сливочное масло смешать в сотейнике, поставить на огонь и медленно прогревать, постоянно помешивая.
2. Перелить массу в другую емкость, дать ей немного остыть и добавляем соду.
3. Тщательно перемешиваем, добавляем яйца и муку. Замешиваем тесто.
4. Разделяем тесто на 9 равных частей: 8 частей по 100 гр и 1 часть – остаток теста.
5. Каждый кусок теста обернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
6. За это время готовим крем. Смешиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.
7. Добавляем яйца в холодное молоко, перемешиваем и добавляем манную крупу.
8. Ставим сотейник на плиту и варим до готовности манной крупы.
9. Добавляем холодное сливочное масло и тщательно перемешиваем.
10. Переливаем основу крема в другую емкость и покрываем ее пищевой пленкой в контакт. Отправляем в холодильник в час.
11. За это время раскатываем тесто на подпыленном мукой столе. Нужно раскатать круг диаметром около 23 см.
12. Перекладываем корж на пергамент, делаем проколы вилкой и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке с конвекцией в течение 3 мин.
13. Прижимаем к коржу форму и отрезаем остатки. Их нужно хранить, ведь они пригодятся для декора.
14. Основание для крема взбиваем миксером в течение нескольких минут. Добавляем сметану и продолжаем взбивать еще 3 минуты.
15. Переходим к сборке торта. Лучше всего использовать разъемную форму диаметром 22 см.
16. На дно формы кладем корж, покрываем слоем крема и так пока не закончатся коржи.
17. Собранный торт следует присыпать крошкой, оставшейся после вырезания коржей.
18. Отправляем торт в холодильник на 6-8 часов.
19. Снимаем разъемную форму и украшаем бортики торта остатками крошки.
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