Сегодня предлагаем вашему вниманию невероятный рецепт любимого с детства торта. Речь идет о медовике с манным кремом. Это очень вкусный десерт и нежный десерт, который к тому же легок в приготовлении.

Рецептом этого замечательного торта в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Кстати, медовик с манным кремом может быть не только вкусным десертом, но и невероятным украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты для медового теста

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Мед – 150 гр

Сахар – 80 гр

Сливочное масло – 100 гр

Сода – 5 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 400 гр

Ингредиенты для манного крема

Молоко – 650 мл

Сахар – 150 гр

Яйца – 3 шт

Манная крупа – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Ванильный сахар – по вкусу

Сметана 25-30% – 300 гр

Способ приготовления

1. Мед, сахар и сливочное масло смешать в сотейнике, поставить на огонь и медленно прогревать, постоянно помешивая.

2. Перелить массу в другую емкость, дать ей немного остыть и добавляем соду.

3. Тщательно перемешиваем, добавляем яйца и муку. Замешиваем тесто.

4. Разделяем тесто на 9 равных частей: 8 частей по 100 гр и 1 часть – остаток теста.

5. Каждый кусок теста обернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.

6. За это время готовим крем. Смешиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром.

7. Добавляем яйца в холодное молоко, перемешиваем и добавляем манную крупу.

8. Ставим сотейник на плиту и варим до готовности манной крупы.

9. Добавляем холодное сливочное масло и тщательно перемешиваем.

10. Переливаем основу крема в другую емкость и покрываем ее пищевой пленкой в контакт. Отправляем в холодильник в час.

11. За это время раскатываем тесто на подпыленном мукой столе. Нужно раскатать круг диаметром около 23 см.

12. Перекладываем корж на пергамент, делаем проколы вилкой и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке с конвекцией в течение 3 мин.

13. Прижимаем к коржу форму и отрезаем остатки. Их нужно хранить, ведь они пригодятся для декора.

14. Основание для крема взбиваем миксером в течение нескольких минут. Добавляем сметану и продолжаем взбивать еще 3 минуты.

15. Переходим к сборке торта. Лучше всего использовать разъемную форму диаметром 22 см.

16. На дно формы кладем корж, покрываем слоем крема и так пока не закончатся коржи.

17. Собранный торт следует присыпать крошкой, оставшейся после вырезания коржей.

18. Отправляем торт в холодильник на 6-8 часов.

19. Снимаем разъемную форму и украшаем бортики торта остатками крошки.

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