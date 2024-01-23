Хозяйки обожают заливные пироги, ведь это невероятно вкусные, питательные, а также легкие в приготовлении блюда. Для приготовления заливного пирога не нужно долго замешивать тесто, достаточно лишь вылить его в форму, добавить начинку и отправить в духовку. Это значительно экономит время и силы.

Рецептом заливного пирога в Instagram поделилась фудблогер с ником elena_ermolenko__. Она приготовила пирог с тушеной капустой, однако начинка для него может быть любой.

Ингредиенты для начинки

Квашеная капуста – 1,5 кг

Лук – 1 шт

Томатное пюре – 260 гр

Ингредиенты для теста

Кефир или сметана – 400 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 250 гр

Соль – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления начинки

1. Лук мелко порезать и поджарить.

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2. Добавить капусту и томатное пюре.

3. Тушить около 30 минут. За это время нужно перемешать 3-4 раза.

Способ приготовления пирога

1. В кефир комнатной температуры добавить яйца.

2. Муку, соль и разрыхлитель смешать отдельно и добавить в кефирную смесь. Перемешать до однородности.

3. Половину теста вылить в смазанную маслом форму, выложить сверху начинку и залить второй половиной теста.

4. Пирог отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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