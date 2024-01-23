Заливной пирог с тушеной капустой за 5 минут: что приготовить на обед
Хозяйки обожают заливные пироги, ведь это невероятно вкусные, питательные, а также легкие в приготовлении блюда. Для приготовления заливного пирога не нужно долго замешивать тесто, достаточно лишь вылить его в форму, добавить начинку и отправить в духовку. Это значительно экономит время и силы.
Рецептом заливного пирога в Instagram поделилась фудблогер с ником elena_ermolenko__. Она приготовила пирог с тушеной капустой, однако начинка для него может быть любой.
Ингредиенты для начинки
- Квашеная капуста – 1,5 кг
- Лук – 1 шт
- Томатное пюре – 260 гр
Ингредиенты для теста
- Кефир или сметана – 400 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 250 гр
- Соль – 0,5 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления начинки
1. Лук мелко порезать и поджарить.
2. Добавить капусту и томатное пюре.
3. Тушить около 30 минут. За это время нужно перемешать 3-4 раза.
Способ приготовления пирога
1. В кефир комнатной температуры добавить яйца.
2. Муку, соль и разрыхлитель смешать отдельно и добавить в кефирную смесь. Перемешать до однородности.
3. Половину теста вылить в смазанную маслом форму, выложить сверху начинку и залить второй половиной теста.
4. Пирог отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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