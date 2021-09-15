Как и сколько варить лесные грибы: 3 главных правила

В Украине сейчас все еще продолжается сезон грибов, которые можно вкусно законсервировать, засушить, пожарить, добавить в суп, пиццу, салаты. Очень важно перед приготовлением – правильно их подготовить, все дело в том, что для каждого вида грибов есть свое правильное время и температура, которые их не испортят, а раскроют их вкус.

Сегодня редакция FoodOboz делится главными секретами и 3 правила приготовления самых популярных лесных грибов.

Правила приготовления грибов:

Для начала отметим, что все лесные грибы перед приготовлением требуют тщательной очистки и качественной промывки проточной водой. Лучше всего их замочить на 10-15 минут в холодной воде, чтобы вся грязь и пыль "вышли". Отберите все плохие, червивые грибы и подрежьте ножки.

Очень важно, что для каждого вида гриба есть даже свое время для замачивания, а именно:

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грузди – их нужно замачивать в подсоленной воде на 1-2 часа, а варятся они около 20 минут.

белые грибы – воду после закипания обязательно слейте, залейте новую и варите около 30-50 минут.

опята – их нужно варить около 40-60 минут.

лисички и подосиновики варятся 20 минут.

маслята и моховики – 25-35 минут.

сморчки – 30 минут.

подберезовики и сыроежки – 30-40 минут.

Стоит отметить, что при приготовлении свинушек, волнушек и дубовиков необходимо быть очень внимательным, их нужно предварительно вымачивать в нескольких водах, поэтапно выполняется и процесс варки – воду менять несколько раз.

​​​​​Несмотря на то, что лесные грибы очень вкусные и ароматные, часто некоторые сорта могут быть опасными, поэтому нужно выбирать только те виды, которые вы точно знаете.

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