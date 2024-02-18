Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

У каждой хозяйки должен быть проверенный быстро готовящийся рецепт десерта, состоящий из доступных ингредиентов. Это настоящая палочка-выручалочка, когда быстро нужно приготовить что-нибудь для гостей.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. Она в Instagram предоставила рецепт ванильно-шоколадного кекса, который очень легко готовить.

Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

Ингредиенты на форму 25х10 см

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 180 гр
  • Ванильный сахар – 16 гр
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  • Сметана – 100 гр
  • Масло – 60 гр
  • Мука – 150 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Какао – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до пышной светлой массы.

2. Добавляем сметану. Взбиваем.

Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

3. Добавляем растопленное, но не горячее масло. Взбиваем.

4. Добавляем 150 гр муки и разрыхлителя. Взбиваем.

5. Разделяем массу на две части. В одну из них добавляем какао и перемешиваем.

Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

6. Выкладываем тесто в форму по порядку. Деревянной палочкой перемешиваем.

7. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 35-40 минут.

Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов

8. По желанию поливаем растопленным шоколадом.

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