Ванильно-шоколадный кекс к чаю: готовится легко и из доступных продуктов
У каждой хозяйки должен быть проверенный быстро готовящийся рецепт десерта, состоящий из доступных ингредиентов. Это настоящая палочка-выручалочка, когда быстро нужно приготовить что-нибудь для гостей.
Именно таким рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. Она в Instagram предоставила рецепт ванильно-шоколадного кекса, который очень легко готовить.
Ингредиенты на форму 25х10 см
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 180 гр
- Ванильный сахар – 16 гр
- Сметана – 100 гр
- Масло – 60 гр
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до пышной светлой массы.
2. Добавляем сметану. Взбиваем.
3. Добавляем растопленное, но не горячее масло. Взбиваем.
4. Добавляем 150 гр муки и разрыхлителя. Взбиваем.
5. Разделяем массу на две части. В одну из них добавляем какао и перемешиваем.
6. Выкладываем тесто в форму по порядку. Деревянной палочкой перемешиваем.
7. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 35-40 минут.
8. По желанию поливаем растопленным шоколадом.
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