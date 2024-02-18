У каждой хозяйки должен быть проверенный быстро готовящийся рецепт десерта, состоящий из доступных ингредиентов. Это настоящая палочка-выручалочка, когда быстро нужно приготовить что-нибудь для гостей.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. Она в Instagram предоставила рецепт ванильно-шоколадного кекса, который очень легко готовить.

Ингредиенты на форму 25х10 см

Яйца – 2 шт

Сахар – 180 гр

Ванильный сахар – 16 гр

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Сметана – 100 гр

Масло – 60 гр

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до пышной светлой массы.

2. Добавляем сметану. Взбиваем.

3. Добавляем растопленное, но не горячее масло. Взбиваем.

4. Добавляем 150 гр муки и разрыхлителя. Взбиваем.

5. Разделяем массу на две части. В одну из них добавляем какао и перемешиваем.

6. Выкладываем тесто в форму по порядку. Деревянной палочкой перемешиваем.

7. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 35-40 минут.

8. По желанию поливаем растопленным шоколадом.

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