Сезонные баклажаны можно приготовить так, чтобы они походили по вкусу на грибы. Для этого овощ нужно просто пожарить на сковороде с добавлением нескольких простых компонентов. Вы справитесь очень быстро.

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О том, как приготовить баклажаны, похожие на грибы, рассказала фудблогер Оксана Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Не жалейте чеснока и сметаны.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

яйца – 3 шт.

лук – 1 большой

чеснок – 3 зубчика

соль

черный молотый перец

сметана

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать большим кубиком.

2. Яйца слегка взбить, залить баклажаны.

3. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться, иногда перемешивая.

4. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить.

5. Затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.

6. К концу жарки добавить специи и чеснок, а также несколько ложек сметаны.

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