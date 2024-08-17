Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску
Сезонные баклажаны можно приготовить так, чтобы они походили по вкусу на грибы. Для этого овощ нужно просто пожарить на сковороде с добавлением нескольких простых компонентов. Вы справитесь очень быстро.
О том, как приготовить баклажаны, похожие на грибы, рассказала фудблогер Оксана Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Не жалейте чеснока и сметаны.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- яйца – 3 шт.
- лук – 1 большой
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- черный молотый перец
- сметана
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать большим кубиком.
2. Яйца слегка взбить, залить баклажаны.
3. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться, иногда перемешивая.
4. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить.
5. Затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.
6. К концу жарки добавить специи и чеснок, а также несколько ложек сметаны.
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