Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

Сезонные баклажаны можно приготовить так, чтобы они походили по вкусу на грибы. Для этого овощ нужно просто пожарить на сковороде с добавлением нескольких простых компонентов. Вы справитесь очень быстро.

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О том, как приготовить баклажаны, похожие на грибы, рассказала фудблогер Оксана Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Не жалейте чеснока и сметаны.

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг.
  • яйца – 3 шт.
  • лук – 1 большой
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль
  • черный молотый перец
  • сметана

Способ приготовления:

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать большим кубиком.

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

2. Яйца слегка взбить, залить баклажаны.

3. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться, иногда перемешивая.

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

4. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить.

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

5. Затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.

6. К концу жарки добавить специи и чеснок, а также несколько ложек сметаны.

Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте сезонную закуску

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