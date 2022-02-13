Вкусные капустные котлеты для детей: рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,1 т.
Капустные котлеты

Если вы хотите приготовить для детей вкусные и полезные котлеты, лучшим овощем для этого будет капуста. Ведь она плотная по структуре, а также отлично сочетается с другими продуктами, например яйцом, специями, мукой.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г

  • Лук репчатый – 200 г

Ингредиенты для котлет

  • Масло оливковое – 2 ст. л.

  • Чеснок – 2 зуб.

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  • Яйца – 2 шт.

Приготовление котлет из капусты

  • Соль – 1 ч. л.

  • Паприка – 1 ч. л.

  • Перец черный – 0,5 ч. л.

  • Кориандр – 0,5 ч. л.

Специи для фарша

  • Мускатный орех – 0,5 ч. л.

  • Мука пшеничная – 3 ст. л.

Соус:

  • Сметана – 100 г

  • Огурец – 1 шт.

  • Укроп – 20 г

  • Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

Капуста для котлет

2. Лук почистите, нарежьте кубиком и поджарьте его на сковороде до золотистости, добавьте туда выдавленный чеснок.

3. Капусту переложите в сито и отправьте на водяную баню.

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4. Взбейте яйца с паприкой, перцем и кориандром, туда добавьте жаренный лук и готовую капусту, всыпьте муку, перемешайте.

Приготолвение котлет

5. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте котлеты, переложите их на бумажное полотенце.

6. Соус: порежьте мелко укроп, огурец, смешайте со сметаной.

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Подавать котлеты можно сразу горячими со сметанным соусом.

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