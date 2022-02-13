Вкусные капустные котлеты для детей: рецептом поделилась Татьяна Литвинова
Если вы хотите приготовить для детей вкусные и полезные котлеты, лучшим овощем для этого будет капуста. Ведь она плотная по структуре, а также отлично сочетается с другими продуктами, например яйцом, специями, мукой.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет, которые вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 300 г
Лук репчатый – 200 г
Масло оливковое – 2 ст. л.
Чеснок – 2 зуб.
Яйца – 2 шт.
Соль – 1 ч. л.
Паприка – 1 ч. л.
Перец черный – 0,5 ч. л.
Кориандр – 0,5 ч. л.
Мускатный орех – 0,5 ч. л.
Мука пшеничная – 3 ст. л.
Соус:
Сметана – 100 г
Огурец – 1 шт.
Укроп – 20 г
Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту.
2. Лук почистите, нарежьте кубиком и поджарьте его на сковороде до золотистости, добавьте туда выдавленный чеснок.
3. Капусту переложите в сито и отправьте на водяную баню.
4. Взбейте яйца с паприкой, перцем и кориандром, туда добавьте жаренный лук и готовую капусту, всыпьте муку, перемешайте.
5. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте котлеты, переложите их на бумажное полотенце.
6. Соус: порежьте мелко укроп, огурец, смешайте со сметаной.
Подавать котлеты можно сразу горячими со сметанным соусом.
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