Вкусные капустные котлеты для детей: рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Если вы хотите приготовить для детей вкусные и полезные котлеты, лучшим овощем для этого будет капуста. Ведь она плотная по структуре, а также отлично сочетается с другими продуктами, например яйцом, специями, мукой.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г

Лук репчатый – 200 г

Масло оливковое – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

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Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Перец черный – 0,5 ч. л.

Кориандр – 0,5 ч. л.

Мускатный орех – 0,5 ч. л.

Мука пшеничная – 3 ст. л.

Соус:

Сметана – 100 г

Огурец – 1 шт.

Укроп – 20 г

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

2. Лук почистите, нарежьте кубиком и поджарьте его на сковороде до золотистости, добавьте туда выдавленный чеснок.

3. Капусту переложите в сито и отправьте на водяную баню.

4. Взбейте яйца с паприкой, перцем и кориандром, туда добавьте жаренный лук и готовую капусту, всыпьте муку, перемешайте.

5. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте котлеты, переложите их на бумажное полотенце.

6. Соус: порежьте мелко укроп, огурец, смешайте со сметаной.

Подавать котлеты можно сразу горячими со сметанным соусом.

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