Вкусные оладьи из кабачков с твердым сыром: самый простой рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт оладий

Весна – идеальное время для приготовления вкусных, легких и полезных блюд из молодых овощей. Особое место занимает кабачок, который может быть основой для приготовления многих вкусных блюд.

Оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и очень ароматных кабачковых оладий.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отожмете влагу из кабачков)
  • сыр твердый – 150 г
  • соль, перец
  • зелень
  • чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите.

Свежие кабачки

2. Оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу, добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок, перемешайте.

Основа для оладий

3. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне пожарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.

Сколько жарить оладьи

Подавайте со сметаной или крем-сыром!

Готовое блюдо

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