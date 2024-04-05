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Вкусные оладьи из кабачков с твердым сыром: самый простой рецепт сытного блюда за 10 минут
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, легких и полезных блюд из молодых овощей. Особое место занимает кабачок, который может быть основой для приготовления многих вкусных блюд.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и очень ароматных кабачковых оладий.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отожмете влагу из кабачков)
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец
- зелень
- чеснок – 3-4 зуб.
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите.
2. Оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу, добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок, перемешайте.
3. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне пожарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.
Подавайте со сметаной или крем-сыром!
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