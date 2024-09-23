На зиму можно закрыть не только всевозможные овощи. Очень вкусно соединить их с грибами, получится очень аппетитная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Идея приготовления консервированного салата с грибами и овощами на зиму опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katiawlodarz в Instagram. С грибами очень вкусно сочетаются перец, лук и морковь.

Ингредиенты:

шампиньоны (маленькие) – 1.5 кг.

болгарский перец – 1 кг.

лук – 0.5 кг.

морковь – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны помыть. Если большие, порезать на 4 или 6 частей (должны быть крупные кусочки). Варить 10 минут.

2. Болгарский перец помыть и порезать соломкой.

3. Лук почистить, порезать полукольцами.

4. Морковь почистить и натереть на грубой терке (или на терке для корейской моркови).

Ингредиенты для маринада:

сахар – 200 г

вода – 100 г

соль – 1ст.л.

масло – 1 стакан

уксус – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Довести маринад до кипения.

2. Выложить сюда отварные шампиньоны, нарезанный перец, лук, морковь.

3. Варить на малом огне 10 минут.

4. Наложить салат в банки.

5. Стерилизовать 10-20 минут.

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