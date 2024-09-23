Вкусный салат с грибами и овощами на зиму: как приготовить закуску на любой случай
На зиму можно закрыть не только всевозможные овощи. Очень вкусно соединить их с грибами, получится очень аппетитная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления консервированного салата с грибами и овощами на зиму опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katiawlodarz в Instagram. С грибами очень вкусно сочетаются перец, лук и морковь.
Ингредиенты:
- шампиньоны (маленькие) – 1.5 кг.
- болгарский перец – 1 кг.
- лук – 0.5 кг.
- морковь – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны помыть. Если большие, порезать на 4 или 6 частей (должны быть крупные кусочки). Варить 10 минут.
2. Болгарский перец помыть и порезать соломкой.
3. Лук почистить, порезать полукольцами.
4. Морковь почистить и натереть на грубой терке (или на терке для корейской моркови).
Ингредиенты для маринада:
- сахар – 200 г
- вода – 100 г
- соль – 1ст.л.
- масло – 1 стакан
- уксус – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Довести маринад до кипения.
2. Выложить сюда отварные шампиньоны, нарезанный перец, лук, морковь.
3. Варить на малом огне 10 минут.
4. Наложить салат в банки.
5. Стерилизовать 10-20 минут.
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