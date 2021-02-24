Завтрак за 10 минут: яичный ролл с ветчиной, сыром и авокадо

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут. Сегодня мы делимся рецептом яичного ролла – отличное блюдо для тех, кто любит шаурму, однако не хочет есть тесто.

В качестве начинки мы предлагаем положить ветчину, сыр, авокадо и свежие листья шпината. Однако вы можете экспериментировать на свое усмотрение и завернуть в яичный блинчик домашнюю буженину, свежие овощи, кусочки жареной, печеной или тушеной индейки, жареные грибы, малосольный лосось, и все, что вам придет в голову.

Жарим тонкий омлет по типу блинчиков и заворачиваем в него начинку. eggs.ca

яйца – 4 шт.

молоко или сливки – 4 ст. л.

авокадо – половинка

сыр – 4 слайса

ветчина – 4 слайса

свежий шпинат – горсть

соль, перец – щепотка

растительное масло – для жарки

Шпинат помыть, обсушить. Авокадо порезать тонкими дольками. Яйца взбить с молоком или сливками и щепоткой соли и перца. Наливать по чуть-чуть на разогретую и смазанную маслом сковороду, после чего сразу наклонять сковороду в разные стороны, чтобы яичная масса равномерно растеклась по поверхности. Жарить на небольшом огне до золотистого цвета с двух сторон. В готовый блинчик завернуть шпинат, кусочки авокадо, а также слайсы сыра и хамона. Получившийся ролл разрезать пополам или порезатьнебольшими порционными кусочками-рулетиками.

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