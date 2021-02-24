Сніданок за 10 хвилин: яєчний рол з шинкою, сиром і авокадо

Маша Сердюк FoodOboz 06:35, 24.02.2021

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин. Сьогодні ми ділимося рецептом яєчного ролу – чудової страви для тих, хто любить шаурму, проте не хоче їсти тісто.

Як начинку ми пропонуємо покласти шинку, сир, авокадо і свіже листя шпинату. Однак ви можете експериментувати на власний розсуд і загорнути в яєчний млинець домашню буженину, свіжі овочі, шматочки смаженої, печеної або тушкованої індички, смажені гриби, малосольний лосось, і все, що вам спаде на думку.

Смажимо тонкий омлет по типу млинців і загортаємо в нього начинку.
eggs.ca

  • яйця – 4 шт.

  • молоко або вершки – 4 ст. л.

  • авокадо – половинка

  • сир – 4 слайси

  • шинка – 4 слайси

  • свіжий шпинат – жменя

  • сіль, перець – щіпка

  • олія – для смаження

  1. Шпинат помити, обсушити. Авокадо порізати тонкими скибками. Яйця збити з молоком або вершками і дрібкою солі та перцю.

  2. Наливати потроху на розігріту і змащену олією пательню, після чого відразу нахиляти сковорідку в різні боки, щоб яєчна маса рівномірно розтеклася поверхнею.

  3. Смажити на невеликому вогні до золотавого кольору з обох боків.

  4. У готовий млинець загорнути шпинат, шматочки авокадо, а також слайси сиру і хамона.

  5. Рол розрізати навпіл або нарізати невеликими порційними шматочками-рулетиками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бананові оладки лише за 10 хвилин і піцу на сковороді за 15 хвилин. А також ділився незвичайними рецептами какао.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

В Україні люди вийшли на вулиці через вирок Стерненку, в Києві пройшли сутички. Фото і відео

В Україну прийдуть антициклон "Ілона" і мороз -17: синоптикиня уточнила прогноз погоди

У Дніпрі спецназ поплутав адреси і провів жорсткий обшук в іншому будинку: побитому власнику виплатять 1 млн грн

Під Офісом президента поранено 37 осіб, затримано – 24

Вітренко отримає повноваження міністра: "Слуги народу" підтримали пропозицію Зеленського