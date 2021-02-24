Сніданок за 10 хвилин: яєчний рол з шинкою, сиром і авокадо

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин. Сьогодні ми ділимося рецептом яєчного ролу – чудової страви для тих, хто любить шаурму, проте не хоче їсти тісто.

Як начинку ми пропонуємо покласти шинку, сир, авокадо і свіже листя шпинату. Однак ви можете експериментувати на власний розсуд і загорнути в яєчний млинець домашню буженину, свіжі овочі, шматочки смаженої, печеної або тушкованої індички, смажені гриби, малосольний лосось, і все, що вам спаде на думку.

Смажимо тонкий омлет по типу млинців і загортаємо в нього начинку. eggs.ca

яйця – 4 шт.

молоко або вершки – 4 ст. л.

авокадо – половинка

сир – 4 слайси

шинка – 4 слайси

свіжий шпинат – жменя

сіль, перець – щіпка

олія – для смаження

Шпинат помити, обсушити. Авокадо порізати тонкими скибками. Яйця збити з молоком або вершками і дрібкою солі та перцю. Наливати потроху на розігріту і змащену олією пательню, після чого відразу нахиляти сковорідку в різні боки, щоб яєчна маса рівномірно розтеклася поверхнею. Смажити на невеликому вогні до золотавого кольору з обох боків. У готовий млинець загорнути шпинат, шматочки авокадо, а також слайси сиру і хамона. Рол розрізати навпіл або нарізати невеликими порційними шматочками-рулетиками.

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