Для того, чтобы консервированные овощи были вкусными зимой, хозяйки добавляют в банки различные консерванты, травы и специи. Однако, далеко не все из них полезны для организма.

Но есть ли альтернатива привычным консервантам? Разобраться в этом вопросе помогла кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко в интервью "Суспильному".

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По словам ученой, для того, чтобы в консервах не размножались микроорганизмы, которые могут испортить продукт и навредить здоровью, часто используется слишком много уксуса, сахара и других консервантов. Но и они в большом количестве вредны для человеческого организма.

К счастью, их легко можно заменить продуктами, произрастающими на каждом огороде, говорит Осипенко. В результате мы получим качественную консервацию, которая будет еще вкуснее и полезнее. А заменить консерванты можно обычными хренами и петрушкой.

Хрен

Листья хрена имеют богатый химический состав. В нем содержатся витамины В1, В2, В5, В6, В9, С и РР. Кроме этого, в нем есть следующие минералы и питательные вещества: калий, кальций, цинк, марганец, селен, медь, магний, натрий, железо, фосфор, аминокислоты, пищевые волокна, флавоноиды, лизоцим, гликозиды, фитонциды.

А по количеству витамина С, листья хрена существенно обгоняют лимон, хоть немного и не дотягивают до черной смородины. Также в этом листе содержится эфирное аллиловое горчичное масло, что на небольших количествах положительно влияет на организм человека.

Петрушка

Семена, зелень и корень петрушки часто используют во время консервации. В этих частях растения содержатся витамины А, B1, В2, К, РР, аскорбиновая и фолиевая кислоты, минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, фтор; инулин, флавоноиды, глюкозиды и фитонциды. Большинство этих полезных веществ обеспечивают защиту от бактерий. Также петрушка богата витамином С. В ней его содержится даже больше, чем в лимоне.

Кроме этого, петрушка богата каротином, и содержит его даже больше моркови. А именно семена петрушки очень богаты жирными и эфирными маслами.

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