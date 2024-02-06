Видео дня
Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки
Чтобы сырники получились удачными, совсем не обязательно готовить их на сковородке. Если вы хотите, чтобы изделия не распадались и обладали хорошим вкусом – воспользуйтесь духовкой. При этом, в тесто нужно добавить только желток.
Идея приготовления запеченных сырников опубликована на странице фудблогера с ником sign_a_soul3 в Instagram. Будет вкусно, если обвалять изделия в кокосовой стружке.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 180 г
- 1 желток
- 1 ст.л. муки
- чурок по желанию и вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр перетереть вилкой или взбить блендером.
2. Соединить сыр с остальными компонентами.
3. Сделать тесто для поделок.
4. Влажными руками сформировать шарики.
5. Обвалять в кокосовой стружке.
6. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: