Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

Чтобы сырники получились удачными, совсем не обязательно готовить их на сковородке. Если вы хотите, чтобы изделия не распадались и обладали хорошим вкусом – воспользуйтесь духовкой. При этом, в тесто нужно добавить только желток.

Идея приготовления запеченных сырников опубликована на странице фудблогера с ником sign_a_soul3 в Instagram. Будет вкусно, если обвалять изделия в кокосовой стружке.

Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 180 г
  • 1 желток
  • 1 ст.л. муки
  • чурок по желанию и вкусу
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Способ приготовления:

Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

1. Сыр перетереть вилкой или взбить блендером.

2. Соединить сыр с остальными компонентами.

Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

3. Сделать тесто для поделок.

4. Влажными руками сформировать шарики.

Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

5. Обвалять в кокосовой стружке.

6. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: рецепт без сковородки

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