Чтобы сырники получились удачными, совсем не обязательно готовить их на сковородке. Если вы хотите, чтобы изделия не распадались и обладали хорошим вкусом – воспользуйтесь духовкой. При этом, в тесто нужно добавить только желток.

Идея приготовления запеченных сырников опубликована на странице фудблогера с ником sign_a_soul3 в Instagram. Будет вкусно, если обвалять изделия в кокосовой стружке.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 180 г

1 желток

1 ст.л. муки

чурок по желанию и вкусу

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Способ приготовления:

1. Сыр перетереть вилкой или взбить блендером.

2. Соединить сыр с остальными компонентами.

3. Сделать тесто для поделок.

4. Влажными руками сформировать шарики.

5. Обвалять в кокосовой стружке.

6. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

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