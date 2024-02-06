Очень часто бывает, что после похода в магазин средства потраченые, а есть, по факту, нечего. Несколько видов колбасы, сыра и крупы – далеко не полноценный рацион. И почти всегда дело не в средствах, а в неумении потребителей выбирать действительно нужные продукты.

О том, какая еда всегда должна быть дома, рассказала фудблогер с ником ok.vasurchak в Instagram.

Замороженный шпинат

Его можно добавлять к омлету, скремблу, супу, языку с фасолью, в шпинатные соусы к котлетам, в котлеты, в подливки к курице, овощные вафли и другие блюда – получается очень питательно. Листья нужно отварить, сложить соп пакеты и отправляю в морозилку.

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Греческий йогурт

Это очень универсальный продукт. Он может быть сладким с бананом и чиа на перекус или кисловатым с малиной в кашу. Можно добавить чеснок и будет соус к картофелю или огурцу, смазать им домашнюю шаурму. Очень вкусно есть с творожниками или просто ложкой налегке – это ценный источник полезных бактерий для нашего пищеварения.

Замороженные ягоды

Из них получается отличный соус без сахара.

Сушеный чеснок и кориандр

Чеснок насыщает ароматом, а кориандр прекрасно подходит к мясу, чечевице, фунчозе, супам и грудам блюд, где хочется резкости и пикантности, прекрасно подчеркивает вкус.

Плющенная овсянка

Ее можно есть со шпинатом, йогуртом и клубникой – не надоедает.

Замороженные круассаны

Идеально подходят для сытных завтраков. Можно положить внутрь разнообразные излюбленные начинки – сладкие и соленые.

Ранее OBOZ.UA сообщал, каким способом нельзя готовить еду, потому что это очень вредно