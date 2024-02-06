Главный признак удачного красного борща – это насыщенный цвет. Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, хозяйки экспериментируют, добавляя разнообразные ингредиенты. Но от одного популярного компонента все же стоит отказаться.

Редакция FoodOboz расскажет, что не стоит добавлять в красный борщ. Этот ингредиент только испортит блюдо и сделает его вредным.

Для сохранения красивого красного цвета в борщ часто добавляют уксус. Но это очень грубая ошибка. Дело в том, что слишком большое количество такого продукта полностью нейтрализует вкус овощей и бульона, а вы почувствуете неприятный привкус. Для организма это будет далеко не самый лучший прием пищи.

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Как приготовить насыщенный красный борщ?

Цвет блюда зависит не от дополнительных ингредиентов, а от того, когда именно вы добавите свеклу, а также как вы подготовите овощ к приготовлению блюда. В любом случае не варите свекольную зажарку очень долго. Лучшее время – это уже в конце приготовления.

Обязательно обжарьте, а затем протушите нарезанный или натертый овощ. Также не забудьте оставить готовое блюдо настояться минимум 20 минут – цвет борща вас приятно удивит.

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