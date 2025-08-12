Аджика, которую съедают быстрее, чем она успевает остыть: рецепт вкусной закуски на зиму

Рецепт аджики

Самая вкусная овощная, зимняя закуска – аджика из помидоров, перца, лука, чили и с чесноком. Для того, чтобы закуска хранилась долго, ее нужно обязательно хорошо прокипятить, а банки – стерилизовать.

Из каких овощей приготовить аджику

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной домашней аджики, с чесноком и острым перцем.

Как приготовить вкусную аджику

Ингредиенты:

  • 6 кг помидоров мясистых
  • 1,5 кг болгарского перца
  • 1 кг моркови
  • 1 кг лука
  • 1 кг кислых яблок
  • 8–10 шт. острого перца для умеренно острой ( 12-15 шт с семенами для очень острой)
  • 300 г чеснока
  • 200 мл масла
  • 250 г сахара
  • 4 ст. л. соли
  • 50 мл уксуса 9%

Способ приготовления: 

1. Все овощи помойте, очистите и порежьте. Пропустите через мясорубку в блендере все, кроме чеснока. Чеснок — в последнюю очередь и отдельно.

Основа для аджики

2. После смесь из помидоров, перца, моркови, лука, яблок и острого перца варим на среднем огне 1,5 часа. Добавляем масло, соль и сахар, варим еще 30 минут. Добавляем чеснок, варим 15 минут. Добавляем уксус, варим 5 минут.

Сколько варить аджику

3. Разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.

Готовая аджика

