Аджика, которую съедают быстрее, чем она успевает остыть: рецепт вкусной закуски на зиму
Самая вкусная овощная, зимняя закуска – аджика из помидоров, перца, лука, чили и с чесноком. Для того, чтобы закуска хранилась долго, ее нужно обязательно хорошо прокипятить, а банки – стерилизовать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной домашней аджики, с чесноком и острым перцем.
Ингредиенты:
- 6 кг помидоров мясистых
- 1,5 кг болгарского перца
- 1 кг моркови
- 1 кг лука
- 1 кг кислых яблок
- 8–10 шт. острого перца для умеренно острой ( 12-15 шт с семенами для очень острой)
- 300 г чеснока
- 200 мл масла
- 250 г сахара
- 4 ст. л. соли
- 50 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Все овощи помойте, очистите и порежьте. Пропустите через мясорубку в блендере все, кроме чеснока. Чеснок — в последнюю очередь и отдельно.
2. После смесь из помидоров, перца, моркови, лука, яблок и острого перца варим на среднем огне 1,5 часа. Добавляем масло, соль и сахар, варим еще 30 минут. Добавляем чеснок, варим 15 минут. Добавляем уксус, варим 5 минут.
3. Разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.
