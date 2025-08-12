Самая вкусная овощная, зимняя закуска – аджика из помидоров, перца, лука, чили и с чесноком. Для того, чтобы закуска хранилась долго, ее нужно обязательно хорошо прокипятить, а банки – стерилизовать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной домашней аджики, с чесноком и острым перцем.

Ингредиенты:

6 кг помидоров мясистых

1,5 кг болгарского перца

1 кг моркови

1 кг лука

1 кг кислых яблок

8–10 шт. острого перца для умеренно острой ( 12-15 шт с семенами для очень острой)

300 г чеснока

200 мл масла

250 г сахара

4 ст. л. соли

50 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Все овощи помойте, очистите и порежьте. Пропустите через мясорубку в блендере все, кроме чеснока. Чеснок — в последнюю очередь и отдельно.

2. После смесь из помидоров, перца, моркови, лука, яблок и острого перца варим на среднем огне 1,5 часа. Добавляем масло, соль и сахар, варим еще 30 минут. Добавляем чеснок, варим 15 минут. Добавляем уксус, варим 5 минут.

3. Разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.

