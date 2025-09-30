Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами
Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, и при этом – еще и отличная альтернатива хлебу. Готовится блюдо очень просто и быстро, достаточно всего лишь – сделать удачное жидкое тесто и добавить вкусную начинку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с яйцами и луком.
Для теста:
- 400 мл кефира 2,5%
- 3 яйца
- щепотка соли
- 300 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- 160 г консервированного тунца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.
2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.
4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
