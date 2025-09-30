Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, и при этом – еще и отличная альтернатива хлебу. Готовится блюдо очень просто и быстро, достаточно всего лишь – сделать удачное жидкое тесто и добавить вкусную начинку.

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с яйцами и луком. 

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

Для теста:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Альтернатива хлебу: сытный заливной пирог с зеленым луком и яйцами

