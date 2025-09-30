Заливной пирог – лучшее блюдо для перекуса, и при этом – еще и отличная альтернатива хлебу. Готовится блюдо очень просто и быстро, достаточно всего лишь – сделать удачное жидкое тесто и добавить вкусную начинку.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с яйцами и луком.

Для теста:

400 мл кефира 2,5%

3 яйца

щепотка соли

300 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

4 яйца

пучок зеленого лука

160 г консервированного тунца

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: