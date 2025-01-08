Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития
Если вы до сих пор не восстановили правильное питание после рождественско-новогодних праздников, рецепт этой выпечки вас точно порадует. Дело в том, что после праздников нет лишних килограммов. Есть только место для синабонов с яблоками.
Именно так считает известная шеф-повар Екатерина Пескова. В своем Instagram она представила подробный рецепт приготовления синабонов с яблоками, которые станут идеальным дополнением к семейному чаепитию.
Ингредиенты для теста
- Мука – 510 гр
- Сливочное масло – 60 гр
- Сахар – 45 гр
- Соль – 5 гр
- Молоко – 240 мл
- Сухие дрожжи – 10 гр
- Яйца – 2 шт
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 2 шт
- Сахар – 50 гр
- Корица – 20 гр
- Сливочное масло – 70 гр
Ингредиенты для крема
- Сметана 20% – 200 гр
- Сливки – 50 мл
- Сахарная пудра – 50 гр
Способ приготовления
1. Смешиваем муку с холодным сливочным маслом до состояния крошки.
2. Добавляем оставшиеся ингредиенты, замешиваем тесто в течение 20 мин.
3. Накрываем тесто и оставляем подниматься 1-1,5 часа в теплом месте.
4. Раскатываем тесто в прямоугольник толщиной 2-3 мм.
5. Смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем смесью сахара с корицей, выкладываем нарезанные яблоки.
6. Сворачиваем тесто в рулет, нарезаем, выкладываем в емкость для выпечки. Оставляем подниматься еще 20-30 мин.
7. Выпекаем 20 мин при 200°.
8. Для крема все ингредиенты взбиваем миксером, покрываем испеченные синабоны.
9. По желанию добавляем карамель и орехи.
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