Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

Если вы до сих пор не восстановили правильное питание после рождественско-новогодних праздников, рецепт этой выпечки вас точно порадует. Дело в том, что после праздников нет лишних килограммов. Есть только место для синабонов с яблоками.

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Именно так считает известная шеф-повар Екатерина Пескова. В своем Instagram она представила подробный рецепт приготовления синабонов с яблоками, которые станут идеальным дополнением к семейному чаепитию.

Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

Ингредиенты для теста

  • Мука – 510 гр
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Сахар – 45 гр
  • Соль – 5 гр
  • Молоко – 240 мл
  • Сухие дрожжи – 10 гр
  • Яйца – 2 шт

Ингредиенты для начинки

  • Яблоки – 2 шт
  • Сахар – 50 гр
  • Корица – 20 гр
  • Сливочное масло – 70 гр

Ингредиенты для крема

  • Сметана 20% – 200 гр
  • Сливки – 50 мл
  • Сахарная пудра – 50 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем муку с холодным сливочным маслом до состояния крошки.

2. Добавляем оставшиеся ингредиенты, замешиваем тесто в течение 20 мин.

Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

3. Накрываем тесто и оставляем подниматься 1-1,5 часа в теплом месте.

4. Раскатываем тесто в прямоугольник толщиной 2-3 мм.

5. Смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем смесью сахара с корицей, выкладываем нарезанные яблоки.

Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

6. Сворачиваем тесто в рулет, нарезаем, выкладываем в емкость для выпечки. Оставляем подниматься еще 20-30 мин.

7. Выпекаем 20 мин при 200°.

8. Для крема все ингредиенты взбиваем миксером, покрываем испеченные синабоны.

Аппетитные синабоны с яблоками: что приготовить для семейного чаепития

9. По желанию добавляем карамель и орехи.

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