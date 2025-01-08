Если вы до сих пор не восстановили правильное питание после рождественско-новогодних праздников, рецепт этой выпечки вас точно порадует. Дело в том, что после праздников нет лишних килограммов. Есть только место для синабонов с яблоками.

Видео дня

Именно так считает известная шеф-повар Екатерина Пескова. В своем Instagram она представила подробный рецепт приготовления синабонов с яблоками, которые станут идеальным дополнением к семейному чаепитию.

Ингредиенты для теста

Мука – 510 гр

Сливочное масло – 60 гр

Сахар – 45 гр

Соль – 5 гр

Молоко – 240 мл

Сухие дрожжи – 10 гр

Яйца – 2 шт

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 2 шт

Сахар – 50 гр

Корица – 20 гр

Сливочное масло – 70 гр

Ингредиенты для крема

Сметана 20% – 200 гр

Сливки – 50 мл

Сахарная пудра – 50 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем муку с холодным сливочным маслом до состояния крошки.

2. Добавляем оставшиеся ингредиенты, замешиваем тесто в течение 20 мин.

3. Накрываем тесто и оставляем подниматься 1-1,5 часа в теплом месте.

4. Раскатываем тесто в прямоугольник толщиной 2-3 мм.

5. Смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем смесью сахара с корицей, выкладываем нарезанные яблоки.

6. Сворачиваем тесто в рулет, нарезаем, выкладываем в емкость для выпечки. Оставляем подниматься еще 20-30 мин.

7. Выпекаем 20 мин при 200°.

8. Для крема все ингредиенты взбиваем миксером, покрываем испеченные синабоны.

9. По желанию добавляем карамель и орехи.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты выпечки к чаю: