Ароматные консервированные огурцы с чесноком и морковью: делимся простым рецептом
Период консервации продолжается. Если у вас осталось много домашних огурцов, законсервируйте их с морковью и чесноком. Для пикантности добавьте перец чили.
Идея приготовления консервированных огурцов с морковью и перцем чили опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 кг.
- морковь – 500 г
- чеснок – 14 зубцов
- перец чили – 2 шт.
- веточки вишни, листья хрена, зонтики укропа, зерна кориандра, душистый перец, лавровый лист по вкусу
Ингредиенты для маринада:
- вода – 4,5 л.
- сахар – 9 ст.л.
- соль – 9 ст.л.
- уксус 9% – 210 мл.
Ингредиенты:
1. Баночки и крышки простерилизовать.
2. В каждую баночку положить несколько лавровых листьев.
3. Душистый перец, зерна кориандра, веточки вишни, зонтики укропа, листья хрена.
4. По 2 зубца порезанного чеснока, 4-5 кружочков порезанного перца чили.
5. Морковь порезать полукольцами.
6. Огурцы хорошо помыть и обрезать кончики.
7. Огурцы тесно выложить в банки, в процессе добавить порезанную морковь к огурцам (2 горстки).
8. Для маринада смешать в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения.
9. Горячий маринад залить в банки и прикрыть крышками.
10. На дно просторной кастрюли положить кухонное полотенце, поместить банки с огурцами и залить водой до верха банок.
11. Поставить на средний нагрев, дождаться кипения и стерилизовать в кипящей воде 15 минут.
12. Вынуть, закрутить или закатать крышками, перевернуть вверх дном.
13. Укутать одеялом и оставить так до полного охлаждения.
14. Огурчики можно хранить в погребе или кладовке до употребления.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: