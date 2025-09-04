Период консервации продолжается. Если у вас осталось много домашних огурцов, законсервируйте их с морковью и чесноком. Для пикантности добавьте перец чили.

Идея приготовления консервированных огурцов с морковью и перцем чили опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 5 кг.

морковь – 500 г

чеснок – 14 зубцов

перец чили – 2 шт.

веточки вишни, листья хрена, зонтики укропа, зерна кориандра, душистый перец, лавровый лист по вкусу

Ингредиенты для маринада:

вода – 4,5 л.

сахар – 9 ст.л.

соль – 9 ст.л.

уксус 9% – 210 мл.

1. Баночки и крышки простерилизовать.

2. В каждую баночку положить несколько лавровых листьев.

3. Душистый перец, зерна кориандра, веточки вишни, зонтики укропа, листья хрена.

4. По 2 зубца порезанного чеснока, 4-5 кружочков порезанного перца чили.

5. Морковь порезать полукольцами.

6. Огурцы хорошо помыть и обрезать кончики.

7. Огурцы тесно выложить в банки, в процессе добавить порезанную морковь к огурцам (2 горстки).

8. Для маринада смешать в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения.

9. Горячий маринад залить в банки и прикрыть крышками.

10. На дно просторной кастрюли положить кухонное полотенце, поместить банки с огурцами и залить водой до верха банок.

11. Поставить на средний нагрев, дождаться кипения и стерилизовать в кипящей воде 15 минут.

12. Вынуть, закрутить или закатать крышками, перевернуть вверх дном.

13. Укутать одеялом и оставить так до полного охлаждения.

14. Огурчики можно хранить в погребе или кладовке до употребления.

