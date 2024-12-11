Панкейки – это отличное блюдо к завтраку. Они подаются с кленовым сиропом, разнообразным вареньем или сырным соусом, создавая хорошее настроение.

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Фудэксперт Светлана Левицкая в Instagram опубликовала рецепт приготовления ароматных лимонных панкейков по рецепту New York Times. Они готовятся очень легко, поэтому справиться с ними под силу каждой хозяйке.

Ингредиенты

Сахар – 50 гр

Цедра лимона – 1 шт

Мука – 100 гр

Соль – ¾ ч.л.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Ванильный сахар

Яйца – 3 шт

Рикотта – 170 гр

Молоко – 60 мл

Сливочное масло растопленное – 25 гр

Способ приготовления

1. Цедру лимона натираем на терке до сахара и перетираем руками.

2. Добавляем яйца, рикотту и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и солью, вливаем молоко.

4. Откладываем на 15-20 минут.

5. Выпекаем на смазанной маслом сковороде.

6. Подаем с рикоттой и вареньем по вкусу.

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