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Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем
Панкейки – это отличное блюдо к завтраку. Они подаются с кленовым сиропом, разнообразным вареньем или сырным соусом, создавая хорошее настроение.
Фудэксперт Светлана Левицкая в Instagram опубликовала рецепт приготовления ароматных лимонных панкейков по рецепту New York Times. Они готовятся очень легко, поэтому справиться с ними под силу каждой хозяйке.
Ингредиенты
- Сахар – 50 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Мука – 100 гр
- Соль – ¾ ч.л.
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Ванильный сахар
- Яйца – 3 шт
- Рикотта – 170 гр
- Молоко – 60 мл
- Сливочное масло растопленное – 25 гр
Способ приготовления
1. Цедру лимона натираем на терке до сахара и перетираем руками.
2. Добавляем яйца, рикотту и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.
3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и солью, вливаем молоко.
4. Откладываем на 15-20 минут.
5. Выпекаем на смазанной маслом сковороде.
6. Подаем с рикоттой и вареньем по вкусу.
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