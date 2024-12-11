Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

Панкейки – это отличное блюдо к завтраку. Они подаются с кленовым сиропом, разнообразным вареньем или сырным соусом, создавая хорошее настроение.

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Фудэксперт Светлана Левицкая в Instagram опубликовала рецепт приготовления ароматных лимонных панкейков по рецепту New York Times. Они готовятся очень легко, поэтому справиться с ними под силу каждой хозяйке.

Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

Ингредиенты

  • Сахар – 50 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Мука – 100 гр
  • Соль – ¾ ч.л.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Ванильный сахар
  • Яйца – 3 шт
  • Рикотта – 170 гр
  • Молоко – 60 мл
  • Сливочное масло растопленное – 25 гр

Способ приготовления

1. Цедру лимона натираем на терке до сахара и перетираем руками.

2. Добавляем яйца, рикотту и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и солью, вливаем молоко.

4. Откладываем на 15-20 минут.

Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

5. Выпекаем на смазанной маслом сковороде.

6. Подаем с рикоттой и вареньем по вкусу.

Ароматные панкейки по рецепту New York Times: как приготовить дома без проблем

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