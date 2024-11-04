Пришло время достать слоеное тесто из морозилки и приготовить вкусные булочки с яблоками. Для того, чтобы приготовить такую осеннюю выпечку, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Вы получите идеальный десерт, которым можно полакомиться всей семьей.

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Идея приготовления сладких слоеных булочек к чаю опубликована на странице фудблогерки Кристины с ником kris estet в Instgaram. Запекаются максимум 20 минут.

Ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт.

слоеное тесто – 500 г

корица – 1 ч.л.

сахар – 5 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 неполная столовая ложка

мед – по вкусу

желток для румяной корочки

Способ приготовления:

1. Тесто оставить на разморозке.

2. Яблоки порезать маленьким кубиком.

3. Переложить в сковороду.

4. Добавить сахар и корицу.

5. Тушить несколько минут и, когда сахар растворился, добавить крахмал разведенный в 2 столовых ложках воды.

6. Готовить еще несколько минут до загустения.

7. Тесто немного раскатать и выжать кружочки.

8. На основу выложить ложку начинки, можно полить сверху медом и сверху накрыть вторым кругом, предварительно сделав надрезы сверху.

10. Прижать сначала края пальцами, а затем вилкой.

11. Смазать пирожки желтком и присыпать сахаром для хрустящей корочки.

12. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут до золотистого цвета.