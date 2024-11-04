Ароматные слойки с яблоками к чаю: как приготовить атмосферный осенний десерт
Пришло время достать слоеное тесто из морозилки и приготовить вкусные булочки с яблоками. Для того, чтобы приготовить такую осеннюю выпечку, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Вы получите идеальный десерт, которым можно полакомиться всей семьей.
Идея приготовления сладких слоеных булочек к чаю опубликована на странице фудблогерки Кристины с ником kris estet в Instgaram. Запекаются максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- яблоки – 3-4 шт.
- слоеное тесто – 500 г
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 5 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 неполная столовая ложка
- мед – по вкусу
- желток для румяной корочки
Способ приготовления:
1. Тесто оставить на разморозке.
2. Яблоки порезать маленьким кубиком.
3. Переложить в сковороду.
4. Добавить сахар и корицу.
5. Тушить несколько минут и, когда сахар растворился, добавить крахмал разведенный в 2 столовых ложках воды.
6. Готовить еще несколько минут до загустения.
7. Тесто немного раскатать и выжать кружочки.
8. На основу выложить ложку начинки, можно полить сверху медом и сверху накрыть вторым кругом, предварительно сделав надрезы сверху.
10. Прижать сначала края пальцами, а затем вилкой.
11. Смазать пирожки желтком и присыпать сахаром для хрустящей корочки.
12. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут до золотистого цвета.