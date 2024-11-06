Ароматный апельсиновый кекс для Рождественского стола: рецепт вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт кекса

Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но простое к чаю, идеальным вариантом будет кекс. А для яркого вкуса можно в тесто добавить ягоды, цедру, какао, шоколад. 

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Ароматный кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного апельсинового кекса с белковой глазурью. 

Рецепт кекса

Ингредиенты:

  • 150 г мягкого масла
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 1 ст.л. сметаны
  • цедра и сок 1 апельсины
  • 230 г муки
  • 8 г разрыхлителю
  • цукаты – по желанию

Для глазури:

  • 1 белок
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Взбейте масло с яйцами, сахаром. Добавьте муку, разрыхлитель, цукаты, цедру и сметану.

Готовое тесто

2. Вылейте тесто в форму смазанную маслом и выпекайте при 180 С 45 минут, после полного охлаждения вынимаем из формы.

Сколько выпекать кекс

3. Глазурь: взбейте белок. Сахарную пудру смешайте с лимонным соком и добавьте в белки, перемешайте и полейте кекс.  

Готовый кекс

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