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Ароматный апельсиновый кекс для Рождественского стола: рецепт вкусной домашней выпечки
Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но простое к чаю, идеальным вариантом будет кекс. А для яркого вкуса можно в тесто добавить ягоды, цедру, какао, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного апельсинового кекса с белковой глазурью.
Ингредиенты:
- 150 г мягкого масла
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 1 ст.л. сметаны
- цедра и сок 1 апельсины
- 230 г муки
- 8 г разрыхлителю
- цукаты – по желанию
Для глазури:
- 1 белок
- 150 г сахарной пудры
- 1 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Взбейте масло с яйцами, сахаром. Добавьте муку, разрыхлитель, цукаты, цедру и сметану.
2. Вылейте тесто в форму смазанную маслом и выпекайте при 180 С 45 минут, после полного охлаждения вынимаем из формы.
3. Глазурь: взбейте белок. Сахарную пудру смешайте с лимонным соком и добавьте в белки, перемешайте и полейте кекс.
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