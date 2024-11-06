Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но простое к чаю, идеальным вариантом будет кекс. А для яркого вкуса можно в тесто добавить ягоды, цедру, какао, шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного апельсинового кекса с белковой глазурью.

Ингредиенты:

150 г мягкого масла

150 г сахара

3 яйца

1 ст.л. сметаны

цедра и сок 1 апельсины

230 г муки

8 г разрыхлителю

цукаты – по желанию

Для глазури:

1 белок

150 г сахарной пудры

1 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Взбейте масло с яйцами, сахаром. Добавьте муку, разрыхлитель, цукаты, цедру и сметану.

2. Вылейте тесто в форму смазанную маслом и выпекайте при 180 С 45 минут, после полного охлаждения вынимаем из формы.

3. Глазурь: взбейте белок. Сахарную пудру смешайте с лимонным соком и добавьте в белки, перемешайте и полейте кекс.

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