"Харчо" – популярный грузинский суп. Его готовят с большим количеством мяса, специй. а также добавляют рис. Бульон получается достаточно густым и наваристым, поэтому такое блюдо отлично подходит для обеда.

Видео дня

Идея приготовления популярного супа "Харчо" на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Все ингредиенты важно прибавлять в правильной последовательности.

Ингредиенты:

говядина – 350 г

картофель по желанию – 3 шт.

рис – 100 г

заправка со сливовым пюре – 1 пачка

грецкие орехи – 30 г

кинза или петрушка пара веточек

чеснок по вкусу

лавровый лист

вода – 2 л

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на маленькие кусочки, положить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться приблизительно на час. Не забывайте периодически снимать пену с бульона.

2. Тем временем почистить картофель и нарезать его кубиками (но картошку добавлять по желанию можно без него).

3. Промыть рис.

4. Когда бульон будет готов – добавить к нему рис и варить до полуготовности.

5. К рису добавить нарезанный картофель, варить 15 минут, ориентируемся чтобы картофель стал готовым, в зависимости от сорта, время варки может меняться.

6. Далее добавить заправку со сливовым пюре, хорошо перемешать и варить еще 2-3 минуты.

7. Грецкие орехи измельчить, чеснок натереть и всыпать в кастрюлю с пищей, довести до кипения, добавить мелко порезанную кинзу, выключить огонь и дать блюду настояться 10-15 минут.

8. При подаче на стол можно еще дополнительно украсить суп мелко нарезанной зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: