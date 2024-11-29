Ароматный и наваристый суп "Харчо": как приготовить популярное блюдо для сытного обеда
"Харчо" – популярный грузинский суп. Его готовят с большим количеством мяса, специй. а также добавляют рис. Бульон получается достаточно густым и наваристым, поэтому такое блюдо отлично подходит для обеда.
Идея приготовления популярного супа "Харчо" на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Все ингредиенты важно прибавлять в правильной последовательности.
Ингредиенты:
- говядина – 350 г
- картофель по желанию – 3 шт.
- рис – 100 г
- заправка со сливовым пюре – 1 пачка
- грецкие орехи – 30 г
- кинза или петрушка пара веточек
- чеснок по вкусу
- лавровый лист
- вода – 2 л
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на маленькие кусочки, положить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться приблизительно на час. Не забывайте периодически снимать пену с бульона.
2. Тем временем почистить картофель и нарезать его кубиками (но картошку добавлять по желанию можно без него).
3. Промыть рис.
4. Когда бульон будет готов – добавить к нему рис и варить до полуготовности.
5. К рису добавить нарезанный картофель, варить 15 минут, ориентируемся чтобы картофель стал готовым, в зависимости от сорта, время варки может меняться.
6. Далее добавить заправку со сливовым пюре, хорошо перемешать и варить еще 2-3 минуты.
7. Грецкие орехи измельчить, чеснок натереть и всыпать в кастрюлю с пищей, довести до кипения, добавить мелко порезанную кинзу, выключить огонь и дать блюду настояться 10-15 минут.
8. При подаче на стол можно еще дополнительно украсить суп мелко нарезанной зеленью.
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