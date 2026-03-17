Ароматный сливочный суп с креветками – отличный вариант вкусного ужина. Соедините морепродукты с сочными помидорами, а также добавьте чеснок, и зелень. Блюдо получится очень насыщенное, ароматное и питательное.

Идея приготовления сытного сливочного супа с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

креветки очищенные – 200 г

томаты черри – 200 г

шампиньоны – 150 г

вермишель быстрого приготовления – 1 уп.

чеснок – 2 зубчика

сливки 10-15 % – 200 мл. (теплые)

кипяток – 1 л

зеленый лук

сливочное масло – 20 г

растительное масло

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить креветки и обжарить 1-2 минуты до едва розового цвета. Переложить их в тарелку.

2. В эту же кастрюлю влить немного масла, всыпать нарезанные четвертинками шампиньоны и обжарить до готовности.

3. Затем всыпать нарезанные черри, выдавить туда чеснок, перемешать и сразу влить теплые или горячие сливки. Далее влить кипяток.

4. Когда суп закипит всыпать креветки, сразу добавить вермишель, приправу из нее, соль и перец.

5. Накрыть крышкой и варить после закипания 1-2 минуты. Снять с огня.

6. Перед подачей посыпать суп зеленым луком.

