Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин
Ароматный сливочный суп с креветками – отличный вариант вкусного ужина. Соедините морепродукты с сочными помидорами, а также добавьте чеснок, и зелень. Блюдо получится очень насыщенное, ароматное и питательное.
Идея приготовления сытного сливочного супа с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки очищенные – 200 г
- томаты черри – 200 г
- шампиньоны – 150 г
- вермишель быстрого приготовления – 1 уп.
- чеснок – 2 зубчика
- сливки 10-15 % – 200 мл. (теплые)
- кипяток – 1 л
- зеленый лук
- сливочное масло – 20 г
- растительное масло
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить креветки и обжарить 1-2 минуты до едва розового цвета. Переложить их в тарелку.
2. В эту же кастрюлю влить немного масла, всыпать нарезанные четвертинками шампиньоны и обжарить до готовности.
3. Затем всыпать нарезанные черри, выдавить туда чеснок, перемешать и сразу влить теплые или горячие сливки. Далее влить кипяток.
4. Когда суп закипит всыпать креветки, сразу добавить вермишель, приправу из нее, соль и перец.
5. Накрыть крышкой и варить после закипания 1-2 минуты. Снять с огня.
6. Перед подачей посыпать суп зеленым луком.
