Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

Ароматный сливочный суп с креветками – отличный вариант вкусного ужина. Соедините морепродукты с сочными помидорами, а также добавьте чеснок, и зелень. Блюдо получится очень насыщенное, ароматное и питательное.

Идея приготовления сытного сливочного супа с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты:

  • креветки очищенные – 200 г
  • томаты черри – 200 г
  • шампиньоны – 150 г
  • вермишель быстрого приготовления – 1 уп.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливки 10-15 % – 200 мл. (теплые)
  • кипяток – 1 л
  • зеленый лук
  • сливочное масло – 20 г
  • растительное масло
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

1. В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить креветки и обжарить 1-2 минуты до едва розового цвета. Переложить их в тарелку.

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

2. В эту же кастрюлю влить немного масла, всыпать нарезанные четвертинками шампиньоны и обжарить до готовности.

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

3. Затем всыпать нарезанные черри, выдавить туда чеснок, перемешать и сразу влить теплые или горячие сливки. Далее влить кипяток.

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

4. Когда суп закипит всыпать креветки, сразу добавить вермишель, приправу из нее, соль и перец.

Ароматный сливочный суп с креветками: можно очень вкусно приготовить на ужин

5. Накрыть крышкой и варить после закипания 1-2 минуты. Снять с огня.

6. Перед подачей посыпать суп зеленым луком.

