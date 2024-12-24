Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
117
Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

Лучшим блюдом для обеда в зимний период, безусловно, будет суп. Он отлично согревает и насыщает организм питательными веществами. Главное – выбрать правильные компоненты.

Видео дня

Идея приготовления вкусного согревающего супа с копчеными ребрами и горохом опубликована на странице фудблогера с ником iren.lazun в Instagram. Блюдо имеет очень нежную кремовую текстуру.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

Ингредиенты:

  • копченые ребра – 400 г
  • колотый горох – 500 г
  • картофель большой – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • приправа "10 овощей"
  • соль
  • зелень – по желанию
  • сухарики для подачи
  • вода – 2,5 л

Способ приготовления:

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

1. Горох промыть, залить водой примерно на 1 час.

2. В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

3. Залить водой и варить до полной готовности гороха, не забывать снимать пенку.

4. Далее из кастрюли достать морковь, лук, ребра отделить от костей, а мясо нарезать.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

5. На предварительно разогретой сковороде сделать поджарку из натертой моркови и лука.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

6. Выложить овощи и порезать мясо в суп, варить еще 10-15 минут, регулировать густоту супа водой.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

7. В конце добавить приправу "10 овощей", перемешать.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

8. Подавать можно с зеленью и сухариками.

Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты