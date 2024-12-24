Лучшим блюдом для обеда в зимний период, безусловно, будет суп. Он отлично согревает и насыщает организм питательными веществами. Главное – выбрать правильные компоненты.

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Идея приготовления вкусного согревающего супа с копчеными ребрами и горохом опубликована на странице фудблогера с ником iren.lazun в Instagram. Блюдо имеет очень нежную кремовую текстуру.

Ингредиенты:

копченые ребра – 400 г

колотый горох – 500 г

картофель большой – 3 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

приправа "10 овощей"

соль

зелень – по желанию

сухарики для подачи

вода – 2,5 л

Способ приготовления:

1. Горох промыть, залить водой примерно на 1 час.

2. В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох.

3. Залить водой и варить до полной готовности гороха, не забывать снимать пенку.

4. Далее из кастрюли достать морковь, лук, ребра отделить от костей, а мясо нарезать.

5. На предварительно разогретой сковороде сделать поджарку из натертой моркови и лука.

6. Выложить овощи и порезать мясо в суп, варить еще 10-15 минут, регулировать густоту супа водой.

7. В конце добавить приправу "10 овощей", перемешать.

8. Подавать можно с зеленью и сухариками.

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