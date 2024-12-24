Ароматный согревающий суп с копчеными ребрышками и горохом: идеально подходит для сытного обеда
Лучшим блюдом для обеда в зимний период, безусловно, будет суп. Он отлично согревает и насыщает организм питательными веществами. Главное – выбрать правильные компоненты.
Идея приготовления вкусного согревающего супа с копчеными ребрами и горохом опубликована на странице фудблогера с ником iren.lazun в Instagram. Блюдо имеет очень нежную кремовую текстуру.
Ингредиенты:
- копченые ребра – 400 г
- колотый горох – 500 г
- картофель большой – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- приправа "10 овощей"
- соль
- зелень – по желанию
- сухарики для подачи
- вода – 2,5 л
Способ приготовления:
1. Горох промыть, залить водой примерно на 1 час.
2. В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох.
3. Залить водой и варить до полной готовности гороха, не забывать снимать пенку.
4. Далее из кастрюли достать морковь, лук, ребра отделить от костей, а мясо нарезать.
5. На предварительно разогретой сковороде сделать поджарку из натертой моркови и лука.
6. Выложить овощи и порезать мясо в суп, варить еще 10-15 минут, регулировать густоту супа водой.
7. В конце добавить приправу "10 овощей", перемешать.
8. Подавать можно с зеленью и сухариками.
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