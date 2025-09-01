Ароматный суп гаспачо из домашних помидоров: обязательно приготовьте этой осенью
Суп гаспачо идеально готовить осенью: он освежает, сохраняет насыщенность овощей и добавляет ярких красок в повседневное меню. Это отличный способ использовать домашние помидоры и превратить их в оригинальное блюдо, которое украсит любой обед или ужин.
Идея приготовления ароматного супа гаспачо из спелых томатов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- томаты – 6 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- перец чили – 0,5 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- петрушка, мята – по вкусу
- оливковое масло – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст. л.
- соль, черный перец – по вкусу
- багет – для подачи
Способ приготовления:
1. Томаты нужно погрузить их в кипящую воду на 1-2 минуты, после чего сразу переложить в холодную воду. Это позволит легко снять кожуру.
2. Нарезать помидоры, болгарский перец, перец чили и чеснок в произвольной форме.
3. Добавить зелень, приправить солью и перцем, влить оливковое масло и бальзамический уксус.
4. Все тщательно измельчить блендером до однородной массы.
5. Поставить гаспачо в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо остыл.
6. Перед подачей дополнить суп поджаренными кусочками багета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: