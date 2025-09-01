Суп гаспачо идеально готовить осенью: он освежает, сохраняет насыщенность овощей и добавляет ярких красок в повседневное меню. Это отличный способ использовать домашние помидоры и превратить их в оригинальное блюдо, которое украсит любой обед или ужин.

Идея приготовления ароматного супа гаспачо из спелых томатов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

томаты – 6 шт.

сладкий перец – 1 шт.

перец чили – 0,5 шт.

чеснок – 3 зубчика

петрушка, мята – по вкусу

оливковое масло – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст. л.

соль, черный перец – по вкусу

багет – для подачи

Способ приготовления:

1. Томаты нужно погрузить их в кипящую воду на 1-2 минуты, после чего сразу переложить в холодную воду. Это позволит легко снять кожуру.

2. Нарезать помидоры, болгарский перец, перец чили и чеснок в произвольной форме.

3. Добавить зелень, приправить солью и перцем, влить оливковое масло и бальзамический уксус.

4. Все тщательно измельчить блендером до однородной массы.

5. Поставить гаспачо в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо остыл.

6. Перед подачей дополнить суп поджаренными кусочками багета.

