Штрудель – очень популярный и простой десерт, изюминкой которого являются яблоки. Фрукты карамелизуют на сковороде, поэтому выпечка получается очень сочной и ароматной. Для уютного семейного чаепития – именно то, что нужно.

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Идея приготовления ароматного домашнего штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instgaram. Прекрасным дополнением к яблочной начинке будут грецкие орехи.

Ингредиенты:

яблоки – 2-3 шт.

сливочное масло (для жарки) – 15-20 г

сахар –1-2 ст.л.

корица – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1 ст.л.

грецкий орех

листы теста фило – 5 шт.

сливочное масло (для смазки) – 30 г

Способ приготовления:

1. Яблоки мелко порезать и выслать на сковородку с растопленным сливочным маслом.

2. Добавить сахар, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешать.

3. Жарить 6-7 минут на среднем огне и добавить измельченные грецкие орехи.

4. Перемешать и снять с огня.

5. На застеленный пергаментом противень выложить первый лист теста фило и хорошо смазать его растопленным сливочным маслом, накрыть вторым листом и снова смазать маслом (сделать так со всеми 5 листами).

6. Немного отступая от краев выложить яблочную начинку и осторожно завернуть штрудель. Слишком плотно не нужно скручивать, чтобы в процессе выпечки он не треснул.

7. Сверху штрудель смазать сливочным маслом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

8. Готовый штрудель вкусен и в горячем виде с шариком мороженого, и в холодном, присыпанном сахарной пудрой.

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