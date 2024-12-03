Атмосферное фисташковое тирамису на праздничный стол: десерт, который поразит всех
Тирамис – отличный праздничный десерт, который не нужно выпекать. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее, чем делать многокомпонентные торты из лепешек. Очень удачной идеей будет добавить в тирамису фисташки – такой вкусник точно поразит всех ваших гостей.
Идея приготовления фисташкового тирамиса для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Это не только вкусно, но очень красиво.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 1 упаковка
- маскарпоне – 500 г
- сахарная пудра – по вкусу (я вообще добавила стевию)
- фисташковая паста – 2 ст.л.
- кофе охлажденный – 300 мл.
- фисташка измельченная – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Заварить кофе, охладить.
2. Соединить ингредиенты крема, перемешать миксером.
3. Окунуть каждое печенье в кофе, выложить ко дну формы.
4. Сверху выложить половину крема, затем слой печенья в кофе и слой крема.
5. Выровнять и сверху выложить измельченную фисташку.
6. Поставить в холодильник на 5 часов.
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