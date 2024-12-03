Тирамис – отличный праздничный десерт, который не нужно выпекать. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее, чем делать многокомпонентные торты из лепешек. Очень удачной идеей будет добавить в тирамису фисташки – такой вкусник точно поразит всех ваших гостей.

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Идея приготовления фисташкового тирамиса для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Это не только вкусно, но очень красиво.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 1 упаковка

маскарпоне – 500 г

сахарная пудра – по вкусу (я вообще добавила стевию)

фисташковая паста – 2 ст.л.

кофе охлажденный – 300 мл.

фисташка измельченная – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Заварить кофе, охладить.

2. Соединить ингредиенты крема, перемешать миксером.

3. Окунуть каждое печенье в кофе, выложить ко дну формы.

4. Сверху выложить половину крема, затем слой печенья в кофе и слой крема.

5. Выровнять и сверху выложить измельченную фисташку.

6. Поставить в холодильник на 5 часов.

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