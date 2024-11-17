Атмосферный цитрусовый кекс: что приготовить в канун Рождества
С приходом осени люди замечают, что им начинает постоянно хотеться чего-нибудь сладенького. Но покупаемые сладости далеко не всегда вкусны и способны доставить гастрономическое удовольствие. Поэтому в такие периоды следует готовить их самостоятельно.
Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить цитрусовый кекс. Это атмосферное блюдо, которое идеально подойдет к рождественскому столу. Кроме этого, данный вид выпечки имеет длительный срок годности и невероятный вкус.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 150 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
- Яйца – 3 шт
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 1 ст.л.
- Ванильный сахар
- Цедра мандарина и апельсина
Ингредиенты для сиропа
- Сок апельсина или мандарина – 100 мл
- Цедра апельсина или мандарина – 1 шт.
- Вода – 50 мл
- Сахар – 60 гр
Ингредиенты для сахарной глазури
- Сок мандарина – 30 мл
- Сахарная пудра – 100 гр
- Цедра мандарина
Способ приготовления
1. Смешиваем сахарную пудру с пряностями.
2. Добавляем свежую цедру цитрусовых. Перемешиваем.
3. Смешиваем муку с разрыхлителем.
4. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры. Масло должно посветлеть и увеличиться в объеме.
5. Добавляем сахарную пудру. Перемешиваем.
6. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.
7. Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.
8. Подготовим форму для кекса. Смазываем дно и края формы мягким сливочным маслом, присыпаем мукой. Перекладываем в нее тесто. Учитывайте, что тесто увеличится в объеме в 2 раза.
9. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Вынимаем кекс из формы.
10. Готовим сироп. Снимаем цедру из мандарина, выжимаем сок, добавляем воду, сахар. Провариваем сироп после запекания еще 2 минуты. Процеживаем.
11. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом. Используем весь сироп.
12. Снимаем цедру с мандарина, добавляем сок и пудру. Покрываем остывший кекс глазурью.
13. Оставляем его при комнатной температуре, чтобы она подсохла.
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