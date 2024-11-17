С приходом осени люди замечают, что им начинает постоянно хотеться чего-нибудь сладенького. Но покупаемые сладости далеко не всегда вкусны и способны доставить гастрономическое удовольствие. Поэтому в такие периоды следует готовить их самостоятельно.

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Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала, как приготовить цитрусовый кекс. Это атмосферное блюдо, которое идеально подойдет к рождественскому столу. Кроме этого, данный вид выпечки имеет длительный срок годности и невероятный вкус.

Ингредиенты

Сливочное масло – 150 гр

Сахарная пудра – 150 гр

Яйца – 3 шт

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 1 ст.л.

Ванильный сахар

Цедра мандарина и апельсина

Ингредиенты для сиропа

Сок апельсина или мандарина – 100 мл

Цедра апельсина или мандарина – 1 шт.

Вода – 50 мл

Сахар – 60 гр

Ингредиенты для сахарной глазури

Сок мандарина – 30 мл

Сахарная пудра – 100 гр

Цедра мандарина

Способ приготовления

1. Смешиваем сахарную пудру с пряностями.

2. Добавляем свежую цедру цитрусовых. Перемешиваем.

3. Смешиваем муку с разрыхлителем.

4. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры. Масло должно посветлеть и увеличиться в объеме.

5. Добавляем сахарную пудру. Перемешиваем.

6. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.

7. Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.

8. Подготовим форму для кекса. Смазываем дно и края формы мягким сливочным маслом, присыпаем мукой. Перекладываем в нее тесто. Учитывайте, что тесто увеличится в объеме в 2 раза.

9. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Вынимаем кекс из формы.

10. Готовим сироп. Снимаем цедру из мандарина, выжимаем сок, добавляем воду, сахар. Провариваем сироп после запекания еще 2 минуты. Процеживаем.

11. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом. Используем весь сироп.

12. Снимаем цедру с мандарина, добавляем сок и пудру. Покрываем остывший кекс глазурью.

13. Оставляем его при комнатной температуре, чтобы она подсохла.

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