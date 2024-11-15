Авдеевская каша: аутентичный рецепт настоящей жемчужины нашего гастронаследия
Рецепт авдеевской "почетной" каши был почти полностью потерян во времена СССР. Но благодаря большим усилиям его удалось восстановить и теперь он внесен в список нематериального наследия Украины.
Как приготовить авдеевскую кашу по аутентичному рецепту точно знает фудэксперт Светлана Левицкая. В Instagram она рассказала, что каша носит название "гонорова" потому, что она очень сытная, а ингредиенты на нее не дешевые.
Ингредиенты
- Рис круглый – 1 стакан
- Яйца – 10 шт
- Молоко жирное или сливки – 3 стакана
- Масло – 250 гр
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Изюм – для подачи
Способ приготовления
1. Рис хорошо промыть и проварить в кипящей воде 2 минуты.
2. Слить воду и хорошо просушить крупу на бумажном полотенце.
3. Яйца взбиваем в однородную массу.
4. К молоку добавляем масло, сахар, соль, всыпаем рис и варим 5 минут.
5. Постепенно вливаем яйца, постоянно помешивая. Доводим до кипения, накрываем крышкой и заворачиваем в теплое одеяло. Оставляем на 2-3 часа.
6. Подаем с предварительно замоченными сухофруктами.
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