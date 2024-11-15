Рецепт авдеевской "почетной" каши был почти полностью потерян во времена СССР. Но благодаря большим усилиям его удалось восстановить и теперь он внесен в список нематериального наследия Украины.

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Как приготовить авдеевскую кашу по аутентичному рецепту точно знает фудэксперт Светлана Левицкая. В Instagram она рассказала, что каша носит название "гонорова" потому, что она очень сытная, а ингредиенты на нее не дешевые.

Ингредиенты

Рис круглый – 1 стакан

Яйца – 10 шт

Молоко жирное или сливки – 3 стакана

Масло – 250 гр

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Изюм – для подачи

Способ приготовления

1. Рис хорошо промыть и проварить в кипящей воде 2 минуты.

2. Слить воду и хорошо просушить крупу на бумажном полотенце.

3. Яйца взбиваем в однородную массу.

4. К молоку добавляем масло, сахар, соль, всыпаем рис и варим 5 минут.

5. Постепенно вливаем яйца, постоянно помешивая. Доводим до кипения, накрываем крышкой и заворачиваем в теплое одеяло. Оставляем на 2-3 часа.

6. Подаем с предварительно замоченными сухофруктами.

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