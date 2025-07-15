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Бабагануш из баклажанов с тахини и чесноком: рецепт самой вкусной закуски из полезного овоща
Баклажан – очень полезный и вкусный овощ, который можно тушить, жарить, готовить на огне и в духовке. Стоит отметить, что именно из баклажанов получится самый вкусный бабагануш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов с чесноком и греческим йогуртом – бабагануш.
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. тахини
- 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ст. л. растительного масла
- соль
Способ приготовления:
1. Баклажаны запекаем при 220 С 30 минут.
2. Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку, отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.
3. Баклажанную мякоть можно взбить блендером или растолочь вилкой, добавляем остальные ингредиенты и солим по вкусу, закуска готова.
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