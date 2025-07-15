Бабагануш из баклажанов с тахини и чесноком: рецепт самой вкусной закуски из полезного овоща

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,4 т.
Рецепт закуски

Баклажан – очень полезный и вкусный овощ, который можно тушить, жарить, готовить на огне и в духовке. Стоит отметить, что именно из баклажанов получится самый вкусный бабагануш.

Закуска из баклажана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов с чесноком и греческим йогуртом – бабагануш.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. тахини
  • 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны запекаем при 220 С 30 минут.

Запеченные баклажаны

2. Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку, отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть.

Приготовление блюда

3. Баклажанную мякоть можно взбить блендером или растолочь вилкой, добавляем остальные ингредиенты и солим по вкусу, закуска готова.

Готовая намазка

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