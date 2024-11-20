Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо
Бандуряники – это старинное блюдо украинской кухни, представляющее собой деруны, запеченные в духовке. Это вкусное питательное блюдо, которое придаст национальный дух и точно понравится всем.
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Ингредиенты
- Картофель – ½ кг
- Лук – 2 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 3-4 зуб
- Грибы – 250 гр
- Сметана – 5 ст.л.
- Вода – 50-100 мл
- Сыр моцарелла/сулугуни – 100 гр
- Соль
- Перец
- Зелень
Способ приготовления
1. Картофель натираем на терке. 1 часть на мелкой, а вторую – на большой.
2. Один лук натираем на мелкой терке и добавляем в картофель.
3. Лук добавляем в картофель вместе с солью, перцем, яйцами и мукой. Тщательно перемешиваем.
4. Выкладываем на сковороду с маслом и жарим деруны до золотистого цвета с обеих сторон. Выкладываем на тарелку.
5. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук в течение 2 минут и добавляем грибы. Жарим до золотистости.
6. Добавляем сметану, воду, соль и перец. Уменьшаем нагрев до минимума и тушим еще 1 минуту.
7. В порционные формы для запекания выкладываем дерун, сверху начинку, затем снова дерун.
8. Сверху щедро присыпаем сыром.
9. Запекаем при 180 градусах в течение 10-15 минут.
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