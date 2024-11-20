Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
1,5 т.
Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

Бандуряники – это старинное блюдо украинской кухни, представляющее собой деруны, запеченные в духовке. Это вкусное питательное блюдо, которое придаст национальный дух и точно понравится всем.

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Как правильно приготовить бандуряники в TikTok рассказали на странице galychynacompany. Для этого понадобятся только доступные продукты.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

Ингредиенты

  • Картофель – ½ кг
  • Лук – 2 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Грибы – 250 гр
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Вода – 50-100 мл
  • Сыр моцарелла/сулугуни – 100 гр
  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Способ приготовления

1. Картофель натираем на терке. 1 часть на мелкой, а вторую – на большой.

2. Один лук натираем на мелкой терке и добавляем в картофель.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

3. Лук добавляем в картофель вместе с солью, перцем, яйцами и мукой. Тщательно перемешиваем.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

4. Выкладываем на сковороду с маслом и жарим деруны до золотистого цвета с обеих сторон. Выкладываем на тарелку.

5. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук в течение 2 минут и добавляем грибы. Жарим до золотистости.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

6. Добавляем сметану, воду, соль и перец. Уменьшаем нагрев до минимума и тушим еще 1 минуту.

7. В порционные формы для запекания выкладываем дерун, сверху начинку, затем снова дерун.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

8. Сверху щедро присыпаем сыром.

Бандуряники: как приготовить из картофеля старинное украинское блюдо

9. Запекаем при 180 градусах в течение 10-15 минут.

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