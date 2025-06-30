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Белковый полезный завтрак для тех, кто на диете: понадобится минимум продуктов
Если вы хотите приготовить для завтрака не только сытное, но и очень полезное и сытное блюдо, идеальным вариантом будет для этого творог, зернистый сыр, а также яйца, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового рулета из зернистого сыра, с зеленью и авокадо.
Ингредиенты:
- 300 г зернистого сыра
- 2 яйца
- Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)
- Листья салата
- Хамон/шинка
- Авокадо
- Черри
- Крем-сыр
Способ приготовления:
1. Смешай сыр, яйца, соль, семечки.
2. Выложите готовую смесь тонким слоем на пергамент.
3. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.
4. После выложите сверху начинку, сверните и можно есть!
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