Если вы хотите приготовить для завтрака не только сытное, но и очень полезное и сытное блюдо, идеальным вариантом будет для этого творог, зернистый сыр, а также яйца, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового рулета из зернистого сыра, с зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

300 г зернистого сыра

2 яйца

Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)

Листья салата

Хамон/шинка

Авокадо

Черри

Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Смешай сыр, яйца, соль, семечки.

2. Выложите готовую смесь тонким слоем на пергамент.

3. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.

4. После выложите сверху начинку, сверните и можно есть!

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