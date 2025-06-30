Белковый полезный завтрак для тех, кто на диете: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить для завтрака не только сытное, но и очень полезное и сытное блюдо, идеальным вариантом будет для этого творог, зернистый сыр, а также яйца, овощи.

Блюдо для завтрака

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового рулета из зернистого сыра, с зеленью и авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 г зернистого сыра
  • 2 яйца
  • Семена по вкусу (чиа, кунжут и т.д.)
  • Листья салата
  • Хамон/шинка
  • Авокадо
  • Черри
  • Крем-сыр

Способ приготовления:

1. Смешай сыр, яйца, соль, семечки.

Сырная масса

2. Выложите готовую смесь тонким слоем на пергамент.

Готовая основа

3. Запекайте в духовке на 200°C до румяности.

Начинка для блюда

4. После выложите сверху начинку, сверните и можно есть!

Готовое блюдо

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