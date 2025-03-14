Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

Если запечь курицу с грибами в сливочном соусе – мясо получится очень мягким и сочным. К тому же вам не придется тратить много времени на приготовление такого блюда. Для ужина на крупную компанию – именно то, что нужно.

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Идея приготовления сочных куриных окорочков с грибами в духовке для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Это еще и очень бюджетное блюдо.

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

Ингредиенты:

  • куриные окорочка – 8 шт.
  • соль, перец, специи для курицы
  • пармезан – 30 г
  • масло для смазки формы

Ингредиенты для соуса:

  • шампиньоны – 200 г
  • сливки 20% – 250 мл.
  • масло гхи (или сливочное) для жарки
  • соль, перец

Способ приготовления:

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

1. Окорочка вымытые и обсушенные натереть солью и специями, дать промариноваться минимум 30 минут.

2. Грибы измельчить и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить.

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

3. Влить сливки после закипания готовить 5 минут на маленьком огне.

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

4. Форму для запекания смазать растительным маслом.

5. Выложить окорочка.

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

6. Запекать 35 минут при температуре 180 градусов.

7. Залить готовым соусом, посыпать пармезаном.

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: как вкусно запечь курицу с грибами

8. Запекать еще 10-15 минут.

9. Готовый ужин посыпать свежей зеленью.

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