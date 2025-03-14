Если запечь курицу с грибами в сливочном соусе – мясо получится очень мягким и сочным. К тому же вам не придется тратить много времени на приготовление такого блюда. Для ужина на крупную компанию – именно то, что нужно.

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Идея приготовления сочных куриных окорочков с грибами в духовке для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Это еще и очень бюджетное блюдо.

Ингредиенты:

куриные окорочка – 8 шт.

соль, перец, специи для курицы

пармезан – 30 г

масло для смазки формы

Ингредиенты для соуса:

шампиньоны – 200 г

сливки 20% – 250 мл.

масло гхи (или сливочное) для жарки

соль, перец

Способ приготовления:

1. Окорочка вымытые и обсушенные натереть солью и специями, дать промариноваться минимум 30 минут.

2. Грибы измельчить и поджарить на масле 10 минут, поперчить и посолить.

3. Влить сливки после закипания готовить 5 минут на маленьком огне.

4. Форму для запекания смазать растительным маслом.

5. Выложить окорочка.

6. Запекать 35 минут при температуре 180 градусов.

7. Залить готовым соусом, посыпать пармезаном.

8. Запекать еще 10-15 минут.

9. Готовый ужин посыпать свежей зеленью.

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