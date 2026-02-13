Лазанья на сковородке – быстрый вариант блюда для ужина. Возьмите специальные листы и окуните их в мясной соус. Все прекрасно схватывается и духовка не понадобится вообще.

Идея приготовления лазаньи на сковородке для ужина опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш ассорти – 500 г

лук – 1 небольшой или ½ большого

морковь – 1 небольшая

соль – по вкусу

перец – по вкусу

итальянские травы – ½ ч.л.

томатный соус – 400 г

листы лазаньи – 6 шт.

сливки 20 % – 100 г

моцарелла твердая – 150 г

Ингредиенты для подачи:

пармезан тёртый

базилик

Способ приготовления:

1. На сковородку добавляем оливковое масло.

2. Обжарить лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на крупной терке.

3. Добавить фарш, обжарить, разбить комочки.

4. Добавить томатный соус, соль, перец, итальянские травы и при необходимости немного воды.

5. Тушить 20-30 минут.

6. Влить сливки. Выложить листы лазаньи по 2 шт, притопить их в соусе и покрыть фаршем.

7. Повторить слои трижды.

8. Накрыть крышкой и готовить еще примерно 20 минут.

9. Посыпать моцареллой и подождать, пока сыр расплавится.

10. Перед подачей добавить пармезан и базилик.

