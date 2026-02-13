Без духовки: как приготовить быструю и сытную лазанью на ужин
Лазанья на сковородке – быстрый вариант блюда для ужина. Возьмите специальные листы и окуните их в мясной соус. Все прекрасно схватывается и духовка не понадобится вообще.
Идея приготовления лазаньи на сковородке для ужина опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш ассорти – 500 г
- лук – 1 небольшой или ½ большого
- морковь – 1 небольшая
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- итальянские травы – ½ ч.л.
- томатный соус – 400 г
- листы лазаньи – 6 шт.
- сливки 20 % – 100 г
- моцарелла твердая – 150 г
Ингредиенты для подачи:
- пармезан тёртый
- базилик
Способ приготовления:
1. На сковородку добавляем оливковое масло.
2. Обжарить лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на крупной терке.
3. Добавить фарш, обжарить, разбить комочки.
4. Добавить томатный соус, соль, перец, итальянские травы и при необходимости немного воды.
5. Тушить 20-30 минут.
6. Влить сливки. Выложить листы лазаньи по 2 шт, притопить их в соусе и покрыть фаршем.
7. Повторить слои трижды.
8. Накрыть крышкой и готовить еще примерно 20 минут.
9. Посыпать моцареллой и подождать, пока сыр расплавится.
10. Перед подачей добавить пармезан и базилик.
