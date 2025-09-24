Без грамма химии: безопасный домашний плавленный сыр из творога

Ирина Мельниченко
Плавленный сыр – молочный продукт, который очень часто добавляют в салаты, закуски, супы, намазки. Стоит отметить, что готовить его можно в домашних условиях из обычного творога, но важно – выбрать жирный творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного и легкого домашнего плавленого сыра. 

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный 9% 500 г
  • Яйца  2 шт
  • Сливочное масло 100 г
  • Соль 1 ч. л.
  • Лимонная кислота 1/3 ч. л.
  • Сода 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты в кастрюльке с толстым дном, пробиваем блендером Ставим на огонь, доводим до кипения и варим 8-9 минут, постоянно помешивая (масса становится более жидкой и тягучей).

2. Снова пробиваем блендером до полной однородности без комочков. Добавляем по желанию начинку или специи, и немного охлаждаем (до комнатной температуры).

3. Ставим в холодильник минимум на 3 часа.

