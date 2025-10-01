Без муки и сахара: как приготовить вкусные домашние булочки из чечевицы

Привычные булочки часто ассоциируются с мукой и сахаром, но существует отличная альтернатива, которая позволяет приготовить ароматную выпечку без этих ингредиентов. Чечевица может стать основой для нежных и одновременно питательных булочек, которые подойдут к завтраку, перекусу или как дополнение к основным блюдам. Они получаются мягкими, ароматными и очень простыми в приготовлении. Для этого нужны всего несколько продуктов и минимум времени.

Идея приготовления питательных булочек из чечевицы опубликована на странице фудблогера mrs.olhamiller в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г чечевицы (замочить в холодной воде на несколько часов)
  • 2 яйца
  • 100 г сметаны или греческого йогурта
  • 0,5 ч.л. сушеного чеснока
  • 0,5 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • семечки (подсолнечные, тыквенные, кунжут) для декора

Способ приготовления:

1. Сначала слейте воду с чечевицы и измельчите ее в блендере до однородной массы.

2. Добавьте яйца, сметану или йогурт, специи, соль и разрыхлитель.

3. Перемешайте до густого теста.

4. Выложите массу в формочки для кексов или в большую форму, если хотите испечь один большой хлебец. Сверху посыпьте семечками.

5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке: булочки примерно 30 минут, хлебец – до 45 минут. Готовые изделия имеют золотистую корочку и приятный аромат.

6. Такие булочки хорошо сочетаются и теплыми, и охлажденными. Их можно подавать к супам, салатам или использовать как основу для сэндвичей.

