Деруны – одно из самых любимых блюд украинцев. Кажется, что приготовить такие изделия очень просто: натер картошку, добавил яйцо, немного муки и готово. Но иногда даже по проверенному рецепту деруны разваливаются на сковороде или впитывают слишком много масла. Оказывается, избежать этого можно без традиционных "загустителей" – муки, манки или крахмала. Есть один необычный ингредиент, который помогает драникам держать форму и одновременно делает их более нежными на вкус.

Редакция FoodOboz расскажет, что поможет приготовить вкусные и золотистые драники, которые будут держать форму.

Секрет заключается в обычном картофельном пюре. Именно оно действует как природный "клей", который не дает драникам разваливаться во время жарки. В пюре уже содержится проваренный крахмал – он и связывает картофельную массу, делая ее плотной, но не тяжелой.

На 400-500 граммов тертого сырого картофеля достаточно 2-3 столовых ложек густого пюре без добавления молока или сливочного масла. Это небольшое количество обеспечивает идеальную текстуру и мягкость готовых драников.

Как правильно подготовить картофель

Чтобы блюдо получилось удачным, важно не только добавить пюре, но и правильно подготовить основной ингредиент. После натирания картофеля его нужно хорошо отжать от лишней жидкости. Именно избыток воды делает массу рыхлой, из-за чего драники распадаются во время жарки.

Далее добавляют одно яйцо и еще один желток – он гуще и помогает смеси быстрее схватиться на горячей сковороде. Такой подход обеспечивает плотную, ровную форму каждого драника.

Идеальная жарка

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя одинаковые порции. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Сковорода должна быть хорошо нагрета – тогда драники сразу схватятся, и внешняя корочка удержит форму блюда. Если выкладывать массу на холодную сковородку, она начнет растекаться.

