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Без сахара и муки: как приготовить сладкий банановый пирог с клубникой к чаю
Вкусный сладкий пирог можно приготовить даже без сахара и муки. Стоит использовать только сочные фрукты, а также творог. К чаю именно то, что нужно.
Идея приготовления бананового десерта без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- спелый банан – 1 шт.
- сыр рикотта – 400 г
- клубника (сверху)
- кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Разомните банан.
2. Смешайте с яйцами и рикоттой до однородной массы.
3. Вылейте в форму для запекания.
4. Выложите сверху нарезанную клубнику.
5. Посыпьте кокосовой стружкой.
6. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.
7. Дайте остыть и нарежьте.
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