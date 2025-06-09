Вкусный сладкий пирог можно приготовить даже без сахара и муки. Стоит использовать только сочные фрукты, а также творог. К чаю именно то, что нужно.

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Идея приготовления бананового десерта без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

спелый банан – 1 шт.

сыр рикотта – 400 г

клубника (сверху)

кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Разомните банан.

2. Смешайте с яйцами и рикоттой до однородной массы.

3. Вылейте в форму для запекания.

4. Выложите сверху нарезанную клубнику.

5. Посыпьте кокосовой стружкой.

6. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.

7. Дайте остыть и нарежьте.

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