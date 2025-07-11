Без теста: легкая лазанья из кабачков с двумя видами сыра для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Без теста: легкая лазанья из кабачков с двумя видами сыра для перекуса

Кабачки могут быть основой для многих вкусных и сытных блюд, например, запеканок, а также лазаньи, супов, закусок. Еще их можно вкусно запечь, стушить и замариновать.

Как из кабачков приготовить лазанью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной лазаньи из кабачков, с мясным и сливочным соусами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 шт. кабачка
  • 100 г сыра ⠀

Для соуса Болоньезе:

  • 1 лук
  • 500 г фарша (можно куриный или свинина + говядина)
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец, специи
  • 3 пирамидки томатной пасты "Чумак" ⠀

Для соуса Бешамель:

  • 40 г сливочного масла
  • 30 г муки
  • 600 мл молока
  • соль, перец, мускатный орех ⠀ ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем тонкими ломтиками, а сыр натираем на терке.

Кабачки для блюда

2. Для соуса Болоньезе: лук жарим на растительном масле до золотистого цвета, добавляем фарш, чеснок, специи и жарим до готовности. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим несколько минут.

Соус Болоньезе

3. Для соуса Бешамель: растапливаем масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем. Добавляем молоко, специи и варим до легкого загустения.

Соус Бешамель

4. Собираем кабачковую лазанью по принципу: бешамель – кабачки – Болоньезе – сыр и т.д. Запекаем в разогретой до 180 С духовке 30 минут.

Приготовление блюда

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Готовая лазанья

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