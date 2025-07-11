Без теста: легкая лазанья из кабачков с двумя видами сыра для перекуса
Кабачки могут быть основой для многих вкусных и сытных блюд, например, запеканок, а также лазаньи, супов, закусок. Еще их можно вкусно запечь, стушить и замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной лазаньи из кабачков, с мясным и сливочным соусами.
Ингредиенты:
- 2 шт. кабачка
- 100 г сыра ⠀
Для соуса Болоньезе:
- 1 лук
- 500 г фарша (можно куриный или свинина + говядина)
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец, специи
- 3 пирамидки томатной пасты "Чумак" ⠀
Для соуса Бешамель:
- 40 г сливочного масла
- 30 г муки
- 600 мл молока
- соль, перец, мускатный орех ⠀ ⠀ ⠀
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем тонкими ломтиками, а сыр натираем на терке.
2. Для соуса Болоньезе: лук жарим на растительном масле до золотистого цвета, добавляем фарш, чеснок, специи и жарим до готовности. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим несколько минут.
3. Для соуса Бешамель: растапливаем масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем. Добавляем молоко, специи и варим до легкого загустения.
4. Собираем кабачковую лазанью по принципу: бешамель – кабачки – Болоньезе – сыр и т.д. Запекаем в разогретой до 180 С духовке 30 минут.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
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