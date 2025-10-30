Без теста, сахара и выпечки: нежный яблочный десерт "Крылья ангела"
Яблоки – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличная основа для вкусных десертов, в виде пирогов, пудингов, тортов. Еще яблоки можно очень вкусно запечь с медом, орехами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из запеченных яблок и желатина.
Ингредиенты:
- Печеные яблоки 600 г
- Желатин 30 г
- (Сахар по желанию)
Способ приготовления:
1. Желатин залейте небольшим количеством воды и дать набухнуть.
2. Печеные яблоки перебейте блендером до пюре.
3. Растопите желатин (не кипятить!) и влейте в яблочное пюре. Взбейте миксером 10-15 минут, до побеления и рыхлой консистенции.
4. Выложите в форму и поставить в холодильник на ночь.
Порежьте и подавайте десерт!
