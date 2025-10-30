Без теста, сахара и выпечки: нежный яблочный десерт "Крылья ангела"

Рецепт десерта

Яблоки – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличная основа для вкусных десертов, в виде пирогов, пудингов, тортов. Еще яблоки можно очень вкусно запечь с медом, орехами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из запеченных яблок и желатина. 

Ингредиенты:

  • Печеные яблоки 600 г
  • Желатин 30 г
  • (Сахар по желанию)

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте небольшим количеством воды и дать набухнуть.

2. Печеные яблоки перебейте блендером до пюре.

3. Растопите желатин (не кипятить!) и влейте в яблочное пюре. Взбейте миксером 10-15 минут, до побеления и рыхлой консистенции.

4. Выложите в форму и поставить в холодильник на ночь.

Порежьте и подавайте десерт!

