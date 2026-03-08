Вкусный шоколадный пирог можно сделать даже к посту. Для десерта не понадобится масло, молоко или яйца. При этом, выпечка получается воздушной и очень нежной.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога без яиц, молока и масла опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

275 г муки

40 г какао

180 г сахара

18 г разрыхлителя

230 г заварного кофе

115 г апельсинового сока

80 г масла без запаха

цедра одного апельсина

150 г темного шоколада

20 г растительного масла

50 г грецких орехов

Способ приготовления:

1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску.

2. Добавить сахар и перемешать венчиком.

3. Влить кофе, сок, масло, добавить цедру и замесить тесто.

4. Вылить в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму.

5. Накрыть фольгой и сделать проколы ножом.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

7. Снять фольгу и выпекать еще 30 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой, она должна выходить сухой.

9. Дать пирогу полностью остыть.

10. Шоколад с маслом растопить на маленьком огне, постоянно помешивая.

11. Добавить измельченные орехи и вылить на пирог.

12. Если хотите постный вариант, тогда можно смазать пирог вареньем или загустить вишни крахмалом.

