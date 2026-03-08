Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
657
Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

Вкусный шоколадный пирог можно сделать даже к посту. Для десерта не понадобится масло, молоко или яйца. При этом, выпечка получается воздушной и очень нежной.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога без яиц, молока и масла опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

Ингредиенты:

  • 275 г муки
  • 40 г какао
  • 180 г сахара
  • 18 г разрыхлителя
  • 230 г заварного кофе
  • 115 г апельсинового сока
  • 80 г масла без запаха
  • цедра одного апельсина
  • 150 г темного шоколада
  • 20 г растительного масла
  • 50 г грецких орехов

Способ приготовления:

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску.

2. Добавить сахар и перемешать венчиком.

3. Влить кофе, сок, масло, добавить цедру и замесить тесто.

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

4. Вылить в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму.

5. Накрыть фольгой и сделать проколы ножом.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

7. Снять фольгу и выпекать еще 30 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой, она должна выходить сухой.

9. Дать пирогу полностью остыть.

Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю

10. Шоколад с маслом растопить на маленьком огне, постоянно помешивая.

11. Добавить измельченные орехи и вылить на пирог.

12. Если хотите постный вариант, тогда можно смазать пирог вареньем или загустить вишни крахмалом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты