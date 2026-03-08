Без яиц, молока и масла: как приготовить вкусный пирог к чаю
Вкусный шоколадный пирог можно сделать даже к посту. Для десерта не понадобится масло, молоко или яйца. При этом, выпечка получается воздушной и очень нежной.
Идея приготовления вкусного шоколадного пирога без яиц, молока и масла опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 275 г муки
- 40 г какао
- 180 г сахара
- 18 г разрыхлителя
- 230 г заварного кофе
- 115 г апельсинового сока
- 80 г масла без запаха
- цедра одного апельсина
- 150 г темного шоколада
- 20 г растительного масла
- 50 г грецких орехов
Способ приготовления:
1. Муку, какао и разрыхлитель просеять в миску.
2. Добавить сахар и перемешать венчиком.
3. Влить кофе, сок, масло, добавить цедру и замесить тесто.
4. Вылить в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму.
5. Накрыть фольгой и сделать проколы ножом.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
7. Снять фольгу и выпекать еще 30 минут.
8. Готовность проверить зубочисткой, она должна выходить сухой.
9. Дать пирогу полностью остыть.
10. Шоколад с маслом растопить на маленьком огне, постоянно помешивая.
11. Добавить измельченные орехи и вылить на пирог.
12. Если хотите постный вариант, тогда можно смазать пирог вареньем или загустить вишни крахмалом.
