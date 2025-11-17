Десерт "Битое стекло" остается одним из самых популярных легких сладостей, ведь сочетает яркий вид и простое приготовление. Его удобно готовить заранее, а готовое блюдо всегда выглядит эффектно благодаря разноцветным кусочкам желе. Такой десерт подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного приготовления. Основой может быть йогурт, что делает текстуру нежной и однородной, а работа с ингредиентами не требует сложных навыков.

Идея приготовления популярного десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

желе разных цветов – 4 упаковки

вода для желе – по 200 мл. кипятка на каждый цвет

клубничный йогурт – 900 мл.

желатин – 25 г

вода холодная для желатина – 200 мл.

сахар – 130 г

Способ приготовления:

1. Каждую упаковку желе растворите в 200 мл. горячей воды.

2. Тщательно перемешайте до полного растворения и перелейте в отдельные емкости.

3. Дайте остыть, после чего поставьте в холодильник до полного застывания.

4. Когда желе застынет, нарежьте его кубиками одинакового размера.

5. Залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания.

6. Затем прогрейте на водяной бане или в микроволновке, пока он полностью не растворится. Не допускайте кипения.

7. В большой миске смешайте йогурт с сахаром до однородной консистенции. Тонкой струйкой вливайте теплый желатин, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков.

8. Налейте немного йогуртовой массы в форму, добавьте часть разноцветных кубиков желе, а затем залейте оставшейся йогуртовой смесью. Распределяйте желе равномерно, чтобы готовый десерт имел красивый вид на срезе.

9. Поставьте форму в холодильник на ночь или минимум на 6-8 часов, чтобы десерт полностью застыл.

10. Перед подачей опустите форму в теплую воду примерно на 40 секунд и осторожно переверните на тарелку.

