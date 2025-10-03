"Битое стекло" со сгущенным молоком и сметаной: десерт, который значительно проще любых тортов
Десерт "Битое стекло" хорошо известен своим ярким видом и простотой приготовления. Он прекрасно заменяет сложные торты, ведь готовится быстрее и не требует выпекания. Благодаря сочетанию желе, нежного крема на основе сметаны и сгущенного молока и хрустящего крекера, вкус получается особенным, а структура – легкая и нежная. Такой десерт идеально подходит для праздничного стола, ведь выглядит эффектно, а готовится совсем несложно.
Идея приготовления популярного желейного десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- желе разных цветов – 5 пакетиков 5 пакетиков
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл.
- сметана – 360 г
- сгущенное молоко – 300 мл.
- шоколадный крекер – 170 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте желе по инструкции на упаковке, но используйте на 100 мл меньше воды, чем указано.
2. Оставьте его застывать, а затем нарежьте крупными кубиками.
3. Желатин залейте водой и оставьте на 15 минут, чтобы он набух.
4. Далее прогрейте его на небольшом огне, постоянно помешивая, но не доводите до кипения.
5. В большой миске соедините сметану со сгущенным молоком и хорошо перемешайте венчиком.
6. Добавьте растопленный желатин и снова перемешайте до однородной массы.
7. К кремовой основе положите порезанное кубиками желе и поломанный на кусочки шоколадный крекер.
8. Осторожно перемешайте, после чего выложите массу в форму, застеленную пищевой пленкой. Разровняйте и поставьте в холодильник на несколько часов до полного застывания.
9. После остывания десерт можно разрезать на порционные куски и подавать к столу. Он получается ярким, нежным и точно понравится как детям, так и взрослым.
