Битое стекло со сметаной и сгущенкой: как приготовить любимый десерт
Когда хочется легкого десерта без выпекания, стоит обратить внимание на проверенные варианты. "Битое стекло" – один из тех рецептов, который готовят быстро и без сложных процессов. Он выглядит ярко и аппетитно даже без декора. Основа из сметаны и сгущенного молока делает его нежным и мягким. Сделайте этот десерт заранее – и будете иметь готовое сладкое блюдо к подаче.
Идея приготовления десерта битое стекло со сметаной и сгущенным молоком опубликована на странице irina.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 4 пачки разных вкусов
- кипяток – по 300 мл. на каждую пачку
- желатин – 20 г
- вода холодная – 50 мл.
- сметана – 800 г
- сгущенное молоко – 200 г
- вафельные медальоны – по желанию
Способ приготовления:
1. Приготовьте желе: залейте каждую пачку кипятком, хорошо перемешайте до растворения и поставьте в холодильник до полного застывания.
2. Залейте желатин холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. После этого осторожно подогрейте до жидкого состояния, не доводя до кипения.
3. В большой миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородной массы. Влейте растопленный желатин и еще раз тщательно перемешайте.
4. Застывшее желе нарежьте кубиками среднего размера. Выложите их в форму, по желанию добавьте вафельные кусочки.
5. Залейте все подготовленной сметанной массой, равномерно распределите и поставьте в холодильник до полного застывания.
6. Перед подачей достаньте десерт из формы и нарежьте порционно. В разрезе он выглядит ярко и держит форму.
7. Такой десерт получается нежным, охлажденным и удобным в приготовлении. Его можно готовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.
