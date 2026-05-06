Когда хочется легкого десерта без выпекания, стоит обратить внимание на проверенные варианты. "Битое стекло" – один из тех рецептов, который готовят быстро и без сложных процессов. Он выглядит ярко и аппетитно даже без декора. Основа из сметаны и сгущенного молока делает его нежным и мягким. Сделайте этот десерт заранее – и будете иметь готовое сладкое блюдо к подаче.

Идея приготовления десерта битое стекло со сметаной и сгущенным молоком опубликована на странице irina.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

желе – 4 пачки разных вкусов

кипяток – по 300 мл. на каждую пачку

желатин – 20 г

вода холодная – 50 мл.

сметана – 800 г

сгущенное молоко – 200 г

вафельные медальоны – по желанию

Способ приготовления:

1. Приготовьте желе: залейте каждую пачку кипятком, хорошо перемешайте до растворения и поставьте в холодильник до полного застывания.

2. Залейте желатин холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. После этого осторожно подогрейте до жидкого состояния, не доводя до кипения.

3. В большой миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородной массы. Влейте растопленный желатин и еще раз тщательно перемешайте.

4. Застывшее желе нарежьте кубиками среднего размера. Выложите их в форму, по желанию добавьте вафельные кусочки.

5. Залейте все подготовленной сметанной массой, равномерно распределите и поставьте в холодильник до полного застывания.

6. Перед подачей достаньте десерт из формы и нарежьте порционно. В разрезе он выглядит ярко и держит форму.

7. Такой десерт получается нежным, охлажденным и удобным в приготовлении. Его можно готовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

