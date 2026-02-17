Блины – для России, вареники – для Украины: что аутентичное приготовить на Масленицу
На Масленицу в Украине издавна готовили не только блины. Аутентичным праздничным блюдом считаются вареники, в частности нежные ленивые. Их легко приготовить дома из обычных продуктов. Делимся проверенным рецептом, который хорошо подойдет для семейного стола.
Рецептом нежных ленивых вареников на Масленицу поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) в Instagram.
Масленица, или Колодий, традиционно предшествует Великому посту и имеет собственные украинские кулинарные символы. В отличие от российской традиции с блинами, в Украине хозяйки чаще подавали вареники – сытные, мягкие и домашние. Один из самых удобных вариантов – ленивые вареники из творога. Они быстро готовятся, хорошо держат форму и вкусны как в горячем, так и в теплом виде.
Ингредиенты (на 4-5 порций):
- творог 9 % – 450 г
- мука – 100 г
- желтки – 2 больших
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 5 г
Ингредиенты для соуса (на 2 порции вареников):
- вода из вареников – 30 г
- сахар или сахарная пудра – 30 г
- сливочное масло – 40-45 г
- ванильный экстракт – по желанию
Для карамелизированных семечек (по желанию):
- семечки подсолнечника – 100 г
- сахарная пудра – 35 г
Способ приготовления:
1. Прежде всего подготовьте творог: он должен быть хорошо отжат, мягкий и не слишком кислый. При необходимости творог можно дополнительно перетереть через сито – так текстура вареников будет более нежной.
2. В миске соедините творог, желтки, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте вилкой до однородности. Далее всыпьте муку и замесите мягкое творожное тесто.
3. Из готовой массы сформируйте небольшие шарики, после чего придайте им овальную форму – так называемые палюшки. По желанию заготовки можно заморозить впрок.
4. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Выложите вареники в кипяток и варите несколько минут после всплытия на поверхность. Готовые изделия осторожно достаньте шумовкой.
5. Для соуса на сковороду влейте воду из вареников, добавьте сахар или пудру и доведите до кипения.
6. Выложите отваренные вареники, добавьте сливочное масло и прогрейте, пока соус слегка не загустеет и не окутает вареники.
7. По желанию приготовьте карамелизированные семечки: смешайте их с сахарной пудрой на сухой сковороде и прогревайте, помешивая, до карамелизации.
8. Готовую массу выложите на пергамент, остудите и слегка измельчите.
9. Подавайте ленивые вареники со сметаной, ягодами или сухофруктами.
10. Такое блюдо удачно подчеркивает украинские традиции Масленицы и станет удачным выбором для праздничного завтрака или десерта.
