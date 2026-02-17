На Масленицу в Украине издавна готовили не только блины. Аутентичным праздничным блюдом считаются вареники, в частности нежные ленивые. Их легко приготовить дома из обычных продуктов. Делимся проверенным рецептом, который хорошо подойдет для семейного стола.

Рецептом нежных ленивых вареников на Масленицу поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Масленица, или Колодий, традиционно предшествует Великому посту и имеет собственные украинские кулинарные символы. В отличие от российской традиции с блинами, в Украине хозяйки чаще подавали вареники – сытные, мягкие и домашние. Один из самых удобных вариантов – ленивые вареники из творога. Они быстро готовятся, хорошо держат форму и вкусны как в горячем, так и в теплом виде.

Ингредиенты (на 4-5 порций):

творог 9 % – 450 г

мука – 100 г

желтки – 2 больших

сахар – 50 г

ванильный сахар – 5 г

Ингредиенты для соуса (на 2 порции вареников):

вода из вареников – 30 г

сахар или сахарная пудра – 30 г

сливочное масло – 40-45 г

ванильный экстракт – по желанию

Для карамелизированных семечек (по желанию):

семечки подсолнечника – 100 г

сахарная пудра – 35 г

Способ приготовления:

1. Прежде всего подготовьте творог: он должен быть хорошо отжат, мягкий и не слишком кислый. При необходимости творог можно дополнительно перетереть через сито – так текстура вареников будет более нежной.

2. В миске соедините творог, желтки, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте вилкой до однородности. Далее всыпьте муку и замесите мягкое творожное тесто.

3. Из готовой массы сформируйте небольшие шарики, после чего придайте им овальную форму – так называемые палюшки. По желанию заготовки можно заморозить впрок.

4. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Выложите вареники в кипяток и варите несколько минут после всплытия на поверхность. Готовые изделия осторожно достаньте шумовкой.

5. Для соуса на сковороду влейте воду из вареников, добавьте сахар или пудру и доведите до кипения.

6. Выложите отваренные вареники, добавьте сливочное масло и прогрейте, пока соус слегка не загустеет и не окутает вареники.

7. По желанию приготовьте карамелизированные семечки: смешайте их с сахарной пудрой на сухой сковороде и прогревайте, помешивая, до карамелизации.

8. Готовую массу выложите на пергамент, остудите и слегка измельчите.

9. Подавайте ленивые вареники со сметаной, ягодами или сухофруктами.

10. Такое блюдо удачно подчеркивает украинские традиции Масленицы и станет удачным выбором для праздничного завтрака или десерта.

