Блюда из СССР, рецепты которых все хотят забыть

Во времена Советского союза часто случались перебои со снабжением продуктов питания. Поэтому самые популярные блюда приходилось готовить из простейших ингредиентов.

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После распада СССР большинство этих блюд ушли в прошлое. Сейчас их готовят только единицы, однако вкус все еще помнят миллионы. FoodOboz решил напомнить блюда тех времен, рецепты которых все хотят забыть.

Молочный суп

Блюдо, состоящее из трех ингредиентов, а именно: макароны, молоко и сахар. Отварные макароны заливались горячим молоком, а сахаром регулировался вкус блюда. Часто им приходилось лакомиться на завтрак.

Суп с килькой в томате

Килька в томате использовались в качестве закуски, а также для приготовления первого блюда. Рецепт этого супа очень прост: В кастрюлю добавлялась килька в томате и вода. Смесь следовало отваривать, пока рыба не начнет развариваться. После этого добавлялся картофель, морковь и лук.

Манная каша

Это блюдо, которое не несет в себе никакой пользы, но в те времена пользовалось огромной популярностью. Ее часто подавали на завтрак в школах и детских садах. Как правило, она готовилась на воде или на молоке, разведенном с водой в пропорции 1:1.

Котлеты без мяса

Во времена СССР мясо находилось в дефиците. Потому котлеты тогда готовились без его добавления. Для их приготовления использовали большое количество хлеба, моркови и лука. Иногда добавляли мясо, но далеко не первой свежести. В таких случаях в состав котлет также входили многие специи и уксус, чтобы перебить неприятный привкус блюда.

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