Блюда из СССР, рецепты которых все хотят забыть
Во времена Советского союза часто случались перебои со снабжением продуктов питания. Поэтому самые популярные блюда приходилось готовить из простейших ингредиентов.
После распада СССР большинство этих блюд ушли в прошлое. Сейчас их готовят только единицы, однако вкус все еще помнят миллионы. FoodOboz решил напомнить блюда тех времен, рецепты которых все хотят забыть.
Молочный суп
Блюдо, состоящее из трех ингредиентов, а именно: макароны, молоко и сахар. Отварные макароны заливались горячим молоком, а сахаром регулировался вкус блюда. Часто им приходилось лакомиться на завтрак.
Суп с килькой в томате
Килька в томате использовались в качестве закуски, а также для приготовления первого блюда. Рецепт этого супа очень прост: В кастрюлю добавлялась килька в томате и вода. Смесь следовало отваривать, пока рыба не начнет развариваться. После этого добавлялся картофель, морковь и лук.
Манная каша
Это блюдо, которое не несет в себе никакой пользы, но в те времена пользовалось огромной популярностью. Ее часто подавали на завтрак в школах и детских садах. Как правило, она готовилась на воде или на молоке, разведенном с водой в пропорции 1:1.
Котлеты без мяса
Во времена СССР мясо находилось в дефиците. Потому котлеты тогда готовились без его добавления. Для их приготовления использовали большое количество хлеба, моркови и лука. Иногда добавляли мясо, но далеко не первой свежести. В таких случаях в состав котлет также входили многие специи и уксус, чтобы перебить неприятный привкус блюда.
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