Сытные мясные блюда – неотъемлемая часть праздничного Пасхального стола. Прекрасной идеей будет приготовить сочный куриный рулет с грибами и сыром. Его можно нарезать вместо магазинной колбасы – будет гораздо вкуснее.

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Идея приготовления сочного мясного рулета для Пасхального стола опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Воспользуйтесь пошаговым рецептом, чтобы получить идеальное блюдо для семьи.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сливочный творог – 1-2 ст.л.

шпинат – 120 г

твердый творог – 100-150 г

вяленые томаты – 50 г

сырокопченый бекон – 150 г

розмарин – по желанию

Ингредиенты для маринада:

растительное масло – 2 ст.л.

сметана – 1-2 ст.л. (сначала добавить только 1 ложку, если не будет хватить, добавьте еще)

горчица – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук и грибы (достаточно большого размера) нарезать и обжарить до полного испарения влаги.

2. После этого охладить, добавить специи, сливочный сыр и перемешать.

3. Шпинат припустить на слабом огне 2-3 минуты, пока он не уменьшится в объеме и тоже испарится излишняя влага.

4. Куриное филе разделить на две половинки, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить (только не слишком активно, чтобы не разорвать волокна).

5. Для маринада объединить все ингредиенты.

6. Выложить филе на лист пергамента так, чтобы оно немного накладывалось друг на друга.

7. Смазать маринадом (по желанию можно добавить специи, которые любите и смазать филе горчицей).

8. Выложить начинку, посыпать большей половиной сыра, добавить обжаренные шампиньоны с луком, припущенный шпинат, вяленые томаты и снова натертый сыр.

9. Завернуть филе в рулет, осторожно переложить в форму, накрыть беконом, добавить розмарин, завернуть в пергамент/фольгу и оставить в духовку.

10. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

11. После этого открыть рулет и допечь до золотистой корочки 10-20 минут, периодически поливая образовавшимся соком.

12. В конце включить верхний гриль, чтобы бекон вкусно подрумянился.

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