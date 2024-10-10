Борщ будет готовиться гораздо быстрее: рецепт универсальной заправки на зиму
Если в вашей семье очень любят борщ, а времени для его приготовления у нас нет, используйте универсальную борщевую заправку. Сделать ее следует именно сейчас, пока есть необходимые сезонные овощи. Затем такую заготовку нужно просто добавить в кастрюлю и отдельно нарезать. а потом тушить овощи не придется.
Идея приготовления универсальной борщевой заправки на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Цвет блюда будет очень насыщенным.
Ингредиенты:
- свекла – 1 кг.
- лук – 1 кг.
- морковь – 1 кг.
- вода – 100 мл.
- масло – 300 мл;
- лавровые листья – 2 шт.
- соль – 2-3 ст.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- яблочный уксус – 70 мл.
- сахар – 220 г.
- томатная паста – 3 ст.л.
- чеснок – 4-5 зубчика.
Способ приготовления:
1. Свеклу и морковь натереть на большой терке. Можно использовать свеклу вареную или сырую. Разница будет во времени приготовления.
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Тщательно перемешать и варить около часа до готовности овощей.
4. После охлаждения сложить в стерилизованные банки.
5. Хранить при комнатной температуре.
6. Выходит 7 банок по 500 мл.
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