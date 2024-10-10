Если в вашей семье очень любят борщ, а времени для его приготовления у нас нет, используйте универсальную борщевую заправку. Сделать ее следует именно сейчас, пока есть необходимые сезонные овощи. Затем такую заготовку нужно просто добавить в кастрюлю и отдельно нарезать. а потом тушить овощи не придется.

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Идея приготовления универсальной борщевой заправки на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Цвет блюда будет очень насыщенным.

Ингредиенты:

свекла – 1 кг.

лук – 1 кг.

морковь – 1 кг.

вода – 100 мл.

масло – 300 мл;

лавровые листья – 2 шт.

соль – 2-3 ст.л.

перец – 0,5 ч.л.

яблочный уксус – 70 мл.

сахар – 220 г.

томатная паста – 3 ст.л.

чеснок – 4-5 зубчика.

Способ приготовления:

1. Свеклу и морковь натереть на большой терке. Можно использовать свеклу вареную или сырую. Разница будет во времени приготовления.

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Тщательно перемешать и варить около часа до готовности овощей.

4. После охлаждения сложить в стерилизованные банки.

5. Хранить при комнатной температуре.

6. Выходит 7 банок по 500 мл.

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