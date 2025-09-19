Борщ – блюдо, которое любят все. Несмотря на то, что каждая хозяйка готовит его по-своему уникальному рецепту, основа всегда остается неизменной – овощи, капуста, свекла. А еще очень важно – добавить томатный соус, который придаст блюду яркий вкус, соус кстати лучше всего делать в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и элементарной в приготовлении борщевой заправкой на зиму.

Ингредиенты:

на 1 кг помидоров

2 шт перца

Способ приготовления:

1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки.

2. Пропустите через мясорубку. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.

3. Разливаем в стерильные банки, зкатываем.

Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания. Можно замораживать, тогда не нужно варить!

