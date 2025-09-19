Борщевая заправка на зиму из 1 кг помидоров: варить нудно семь минут
Борщ – блюдо, которое любят все. Несмотря на то, что каждая хозяйка готовит его по-своему уникальному рецепту, основа всегда остается неизменной – овощи, капуста, свекла. А еще очень важно – добавить томатный соус, который придаст блюду яркий вкус, соус кстати лучше всего делать в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и элементарной в приготовлении борщевой заправкой на зиму.
Ингредиенты:
- на 1 кг помидоров
- 2 шт перца
Способ приготовления:
1. Томаты и перцы чистим, нарезаем для мясорубки.
2. Пропустите через мясорубку. Ставим на огонь чуть ниже среднего и кипятим 7-8 минут.
3. Разливаем в стерильные банки, зкатываем.
Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания. Можно замораживать, тогда не нужно варить!
