Брауни с кабачком: как приготовить низкокалорийный десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
438
Шоколадное брауни с кабачком
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Кабачки можно использовать не только для закусок и гарниров, но и для домашней выпечки. Из них получается нежный шоколадный брауни с приятной влажностью и насыщенным вкусом какао. Такой десерт готовится довольно просто, а кабачок в нём почти не чувствуется.

Идея приготовления брауни с кабачком опубликована на странице nadiasamokh в Instagram.

Рецепт брауни с кабачком

Ингредиенты:

  • кабачок – 500 г в уже отжатом виде
  • яйца – 2 шт.
  • шоколадный протеин – 50 г
  • рисовая мука – 50 г
  • молоко – 100 мл.
  • какао – 2 ст.л.
  • разрыхлитель – 10 г
  • ванильный ароматизатор – по вкусу
  • стевия со вкусом карамели – по вкусу

Способ приготовления:

Отжимаем натертый кабачок

1. Кабачок натрите на мелкой терке. Оставьте его на несколько минут, чтобы выделился сок, а затем очень хорошо отожмите овощ руками или с помощью марли. Для рецепта нужно отмерить именно 500 г уже отжатой кабачковой массы.

Добавляем шоколадную массу

2. Яйца взбейте в отдельной миске до однородной консистенции. В другой посуде смешайте молоко, шоколадный протеин и какао. Перемешайте, чтобы сухие компоненты равномерно распределились в молоке.

Выкладываем тесто в форму

3. К отжатому кабачку добавьте взбитые яйца и шоколадную смесь. Затем всыпьте рисовую муку и разрыхлитель, добавьте ванильный ароматизатор и стевию. Тщательно перемешайте тесто, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

4. Подготовьте форму для выпечки. При необходимости слегка смажьте её небольшим количеством растительного или сливочного масла. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

5. Выпекайте кабачковый брауни примерно 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить без следов сырого теста.

Готовый десерт

6. Готовый брауни дайте немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками. Подавать его можно с натуральным йогуртом и свежей голубикой.

7. В результате получается нежный и сочный шоколадный десерт с кабачком. Это простой способ использовать сезонные овощи для приготовления необычной домашней выпечки.

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