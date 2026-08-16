Кабачки можно использовать не только для закусок и гарниров, но и для домашней выпечки. Из них получается нежный шоколадный брауни с приятной влажностью и насыщенным вкусом какао. Такой десерт готовится довольно просто, а кабачок в нём почти не чувствуется.

Идея приготовления брауни с кабачком опубликована на странице nadiasamokh в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г в уже отжатом виде

яйца – 2 шт.

шоколадный протеин – 50 г

рисовая мука – 50 г

молоко – 100 мл.

какао – 2 ст.л.

разрыхлитель – 10 г

ванильный ароматизатор – по вкусу

стевия со вкусом карамели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке. Оставьте его на несколько минут, чтобы выделился сок, а затем очень хорошо отожмите овощ руками или с помощью марли. Для рецепта нужно отмерить именно 500 г уже отжатой кабачковой массы.

2. Яйца взбейте в отдельной миске до однородной консистенции. В другой посуде смешайте молоко, шоколадный протеин и какао. Перемешайте, чтобы сухие компоненты равномерно распределились в молоке.

3. К отжатому кабачку добавьте взбитые яйца и шоколадную смесь. Затем всыпьте рисовую муку и разрыхлитель, добавьте ванильный ароматизатор и стевию. Тщательно перемешайте тесто, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

4. Подготовьте форму для выпечки. При необходимости слегка смажьте её небольшим количеством растительного или сливочного масла. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

5. Выпекайте кабачковый брауни примерно 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить без следов сырого теста.

6. Готовый брауни дайте немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками. Подавать его можно с натуральным йогуртом и свежей голубикой.

7. В результате получается нежный и сочный шоколадный десерт с кабачком. Это простой способ использовать сезонные овощи для приготовления необычной домашней выпечки.

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